850 کاراته کا در رقابت های انتخابی تیم ملی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابت های کاراته قهرمانی کشور تحت عنوان انتخابی تیم ملی به صورت آزاد در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می شود که طبق اعلام کادر فنی تیم ملی، تمامی مدعیان حضور در اردوی تیم ملی باید در این مسابقات حضور پیدا کنند.



برای حضور در این مسابقات که تنها در کومیته انفرادی برگزار می شود کاراته کاهای 30 استان اعلام آمادگی کرده اند که پیش بینی می شود نزدیک به 850 کاراته کا به مدت دو روز در اوزان 55- کیلوگرم ، 60- کیلوگرم ، 65- کیلوگرم ، 70- کیلوگرم، 75- کیلوگرم ، 80- کیلوگرم ، 80+ کیلوگرم و وزن آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند.

نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.