همایونفر در گفتگو با مهر: ندادن سیمرغ به آهنگسازان انگیزه ها را کم کرده است

کارن همایونفر آهنگساز دو فیلم حاضر در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : یکی از اصلی ترین سیمرغ های جشنواره طی چند سالی که از عمر این رویداد مهم فرهنگی می گذرد در شاخه موسیقی فیلم بوده است اما پس از اتفاق دوره گذشته سئوال های متعددی پیش آمد که چرا با بخش موسیقی فیلم به این شکل برخورد شد؛ در واقع داوران به این حوزه از مجموعه کلی یک فیلم بی احترامی کردند.

این آهنگساز درباره چگونگی داوری موسیقی فیلم در جشنواره بیست و ششم گفت : نگاه تخصصی به موسیقی فیلم های حاضر در جشنواره از مهمترین فاکتورهای داوری است به این معنا که یک داور هر اندازه که در حوزه فیلم و سایر مقوله های آن صاحب تخصص باشد به دلیل تخصصی بودن هنر موسیقی نمی تواند در این حوزه صاحب نظر باشد.

همایونفر در پاسخ به این سئوال که آیا حضور یک موسیقیدان در داوری جشنواره فیلم فجر را مفید می داند یا خیر گفت : متاسفانه از آنجا که هیچ یک از موسیقیدان ها یکدیگر را قبول ندارند ممکن است حضور یک موزیسین در داوری که کار فیلم هم انجام داده این شائبه را به وجود آورد که داوری را به شکل سلیقه ای انجام داده است به همین دلیل معتقدم که حضور فرد آگاه به موسیقی فیلم در این داوری کافی است .

آهنگساز فیلم "صدسال به این سالها" درادامه افزود : تجربه نشان داده که بهترین فلیم های تاریخ سینمای جهان فیلمی است که از موسیقی خوبی برخوردار بوده و ازجهت تاثیرگذاری برمخاطب هم خوب عمل کرده است به این ترتیب که برخی از فیلم ها بدون موسیقی مفهومی ندارد و نمی توان موسیقی فیلم را از روی آنها حذف کرد ؛ از همین رو موسیقی فیلم یکی از مهمترین بخش های یک جشنواره معتبر است.

وی با اشاره به وضعیت موسیقی فیلم در ایران گفت : سهل انگاری در ساخت انواع موسیقی فیلم و سریال یکی از معایب ساخت موسیقی متن است که متاسفانه در یک سال اخیر این سهل انگاری به فاجعه تبدیل شده است و به هر تازه از راه رسیده ای نام آهنگساز و موزیسین اطلاق می شود به همین دلیل نباید عنوان آهنگساز را به هرکسی داد.

همایونفردر ادامه افزود : در کمال تاسف در برخی از پروژه ها که به نام فیلم و یا سریال ملی نام گرفته ، متوجه می شویم که تهیه کننده برای بالا بردن برآورد بودجه و گرفتن پول بیشتر از سرمایه گذار اعلام می کند که از یک آهنگساز خارجی دعوت کرده تا موسیقی آن فیلم را بسازد که به نظرمن وجود چنین تفکری توهین مسلم به آهنگساز ایرانی است به این معنا که آهنگساز داخلی توانایی ساخت موسیقی یک پروژه ملی را ندارد و نمی تواند از عهده آن برآید که این مسئله اعتبار یک صنف را زیر سئوال می برد .

آهنگساز فیلم خاک آشنا گفت : من به توصیه احمد پژمان به دوستان "خاک آشنا" پیوستم. موسیقی این فیلم حال و هوای تفکر و حس زیبایی شناسی بهمن فرمان آرا را دارد که تلفیقی از موسیقی ارکسترال با سازبندی کاملا سمفونیک همراه با سازهای موسیقی ایران است و بخش هایی از فیلم به فراخور داستان در کردستان می گذرد که در این بخش از موسیقی بومی آن منطقه استفاده کردم در واقع موسیقی "خاک آشنا" به معنا واقعی ویژگی یک موسیقی فیلم را دارد.