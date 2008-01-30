نامه معاونت علمی رئیس جمهوری به وزارت اقتصاد برای تحقق بودجه پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده روز گذشته در نشست فوق العاده روسای پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی کل کشور گفت: نهضت تولید علم در کشور به راه افتاده است و برای به راه انداختن بخشهایی که منجر به تولید فناوری می شود نیز باید تحمل بیشتری داشت. ماهیت نهضت تولید علم که با رهنمود مقام معظم رهبری در کشور شکل گرفت حرکتی نیست که به دستگاههای دولتی محدود شود. این حرکت یک جنبش فراگیر ملی است و همه سطوح را باید در بر گیرد و این نهضت به عنوان چرخه ای از فناوری تبدیل شود.

وی با اشاره به برخی انتقادات از افزایش تولیدات علمی در کشور گفت: تولید علم در کشور ضروری است اما بسیاری از انتقاداتی که به این موضوع می شود مربوط به گام های بعدی تولید علم و تبدیل آن به تجاری سازی است. باید مراحل بعد از تولید علم برای تبدیل آن به فناوری و تجاری سازی مشخص شود و سازوکارهای ویژه برای این امر بوجود آید.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: عملیاتی شدن پژوهشها نیز مرحله بعدی است. پژوهشها عمدتا باید در پژوهشگاهها و دانشگاهها انجام شود اما باید همکاری سایر بخشها و دستگاههای اجرایی کشور نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

واعظ زاده با تاکید بر تعادل و توازن رشته ای و منطقه ای گفت: اگر جریان امور پژوهشی را به همین شکل رها کنیم تولیدات علمی افزایش می یابد اما معلوم نیست این افزایش تولیدات علمی از نظر رشته ای و منطقه ای توازن و تعادل داشته باشند.

وی اضافه کرد: هم اکنون عدم توازن در رشته های مختلف به وضوح دیده می شود و آمارهای مربوط به این موضوع استخراج شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مورد تقسیم بندی جدیدی از علوم در معاونت علمی و فناوری صورت گرفته است، گفت: در تقسیم بندی جدید علوم که توسط معاونت علمی صورت گرفته علوم پایه، علوم کاربردی، علوم انسانی و علوم بین رشته ای علومی هستند که باید برای آنها برنامه ریزی کرد و در تخصیص منابع و جذب نیروهای مختصص بین آنها توازن و تعادل ایجاد شود.

واعظ زاده اضافه کرد: همچنین در زمینه اختصاص منابع با توجه به توازن رشته ای علوم باید مراکز پیشتاز پژوهشی را تقویت کرد. همچنین باید با همکاری این مراکز سایر مراکز را نیز تقویت کرد.

وی با بیان اینکه انتشارات علمی در کشور تنها 20 درصد کار علمی - فناوری را انجام می دهند، گفت: اگر این شتاب و نرخ رشد تولیدات را علمی در کشور حفظ کنیم تا پایان برنامه با رشد 20 درصدی تولیدات علمی مواجه خواهیم بود اما باید توجه کنیم که آفتهای این موضوع نیز برطرف شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص منابع پژوهشی در سال آینده گفت: برنامه ریزی عملیاتی منابعی که دولت در سال آینده به امر پژوهش اختصاص می دهد متمرکز نخواهد بود و در این برنامه ریزی در عملیاتی شدن و هزینه کردن بودجه ها باید همکاری لازم میان دستگاه ها صورت گیرد.

واعظ زاده با تاکید بر اینکه اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به پژوهش را باید مطالبه کرد، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این راستا به وزارت اقتصاد و دارایی طی نامه ای اعلام کرده است که به ذی حساب های تمامی دستگاهها ابلاغ کند سهم یک درصدی دستگاههای اجرایی برای پژوهش عملیاتی شود.