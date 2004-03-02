به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهدي كروبي در اين پيام با محكوم كردن حادثه غمانگيز امروز كربلا و كاظمين تصريح كرده است : همان گونه كه خون پاك سيد شهيدان امام حسين ع و شهداي كربلا اسلام را بيمه و آن را احيا كرد خون هاي به ناحق ريخته تعداد زيادي از زائران در سرزمين عراق نيز باعث بيداري مسلمانان ، معرفي دشمنان اسلام ، منافقين و نمايان شدن چهره راستين اسلام ناب محمدي خواهد شد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان اين حادثه غمانگيز را به امام عصر (عج) مراجع عظام تقليد ، مردم مظلوم عراق و خانوادههاي داغدار شهيدان تسليت گفته است .
رئيس مجلس با تسليت فاجعه كربلا و كاظمين به امام عصر(عج) ،مراجع عظام و خانواده هاي قربانيان :
خون زائران شهيد موجب نمايان شدن چهره اسلام ناب محمدي ، معرفي دشمنان اسلام و منافقين خواهد شد
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پيامي شهادت جمع زيادي از زائران كربلا و كاظمين را تسليت گفت.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهدي كروبي در اين پيام با محكوم كردن حادثه غمانگيز امروز كربلا و كاظمين تصريح كرده است : همان گونه كه خون پاك سيد شهيدان امام حسين ع و شهداي كربلا اسلام را بيمه و آن را احيا كرد خون هاي به ناحق ريخته تعداد زيادي از زائران در سرزمين عراق نيز باعث بيداري مسلمانان ، معرفي دشمنان اسلام ، منافقين و نمايان شدن چهره راستين اسلام ناب محمدي خواهد شد .
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