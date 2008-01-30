23 کاندیدای جبهه متحد در تهران قطعی شد/ لاریجانی در لیست

علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بدون ذکر اسامی این تعداد اظهار امیدواری کرد ظرف دو روز آینده 7 کاندیدای دیگر جبهه نیز مشخص شوند.

وی همچنین گفت : تا کنون نیز 200 کاندیدای جبهه متحد در استان ها مشخص و لیست های مزبور برای قطعی شدن به شورای مرکزی در تهران ارسال شده است که ما نیز در حال بررسی این لیست ها هستیم.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به عزم جبهه متحد برای بهره گیری از نظرات و دیدگاههای همه گروههای اصولگرا و شخصیتهای این جریان، از جمله دکتر محمدباقر قالیباف، دکتر علی لاریجانی و دکتر محسن رضایی به منظور ارائه یک لیست واحد از سوی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم، گفت : رایزنیهای ما همچنان ادامه دارد و امیدواریم با وحدت رویه در انتخابات مجلس هشتم شرکت کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا جبهه متحد با مشکل رد یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها مواجه شده است یا خیر، گفت : در لیست تهران چون شخصیتهای نسبتاً با سابقه ای حضور دارند ما با این مشکل مواجه نشده ایم اما در برخی استانها تعدادی از دوستان ما ردصلاحیت شده اند که شکایتهای خود را نیز به هیئت های نظارت منعکس کرده اند که ما امیدواریم این دوستان نیز به انتخابات بازگردند.

نماینده رایحه خوش خدمت در جبهه متحد اصولگرایان درباره همایش آتی این جبهه نیز به خبرنگار مهر گفت : همایش سراسری مسئولان استانی جبهه متحد اصولگرایان انشاءالله ظرف یکی دو هفته آینده برگزار می شود.

زارعی علت نامعلوم بودن زمان دقیق این همایش را تغییرات آب و هوایی عنوان کرد.