به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد: دفتر مطالعات سیاسی این مرکز، با بیان این مطلب که شکل‌گیری اتحادیه اروپا و عملکرد آن سبب شد تا ایده‌های آرمانی همگرایی در نظام بین الملل و روابط بین دولت‌های مختلف جنبه عملی پیدا کند افزود: گردهم آمدن 27 دولت اروپایی نمونه‌ای مطلوب از همگرایی و گذار از سیستم سنتی دولت – ملت محسوب می‌شد اما گذشت زمان و بروز برخی مشکلات در روابط کشورهای اتحادیه اروپا، ضرورت بازنگری و اصلاحات در ساختار آن را بیش از پیش نمایان ساخت.

مهمترین مسئله نیز در مورد اتحادیه اروپا این بود که ایده تشکیل اتحادیه از جانب نخبگان آن طراحی و عملیاتی شده و شکل گرفته بود، در حالی که مردم کشورهای عضو این اتحادیه اروپا نسبت به این تحولات سریع بدبین بوده و خواهان واگذاری اختیارات حاکمیتی دولت خود به یک موجودیت فراملی کلان‌تر نبودند و رای منفی مردم هلند و فرانسه به قانون اساسی این اتحادیه هم بیانگر این مدعاست کما این که برخی کشورهای دیگر اتحادیه به هر دلیل هراس از رای منفی مردم خویش ، رفراندوم در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا را به تعویق انداخته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: این مسائل سبب شده تا اعضا به منظور اصلاح ساختار اتحادیه ، معاهده مستقلی تهیه کنند و از این رو دول عضو اتحادیه چندی پیش در لیسبون گردهم آمدند و اصلاحاتی را مطرح کردند بدان امید که بتوانند تا سال 2009 آن را به قطعیت برسانند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تقویت کارآمدی اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی، فرهنگی ، سیاست داخلی و خارجی و امنیتی از علل اصلی اصلاحات بوده‌اند، زیرا اعضا پیش از این امیدوار بودند که با تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا بتوانند این منطقه را به یک ابردولت تبدیل کنند.

مرکز پژوهش ها با اشاره به نگرانی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به تحولات آن افزود: به عنوان مثال انگلیس از محدود شدن بازار کار، فرانسه از نادیده گرفته شدن حقوق کارگران و بسیاری دیگری از کشورهای این منطقه نسبت به مهاجرت های غیرقانونی و مسائلی نظیر آن نگران هستند که در این میان مواضع انگلستان به عنوان یکی از قدرت‌های اروپای قدیم که از سال 1973 که به عضویت اتحادیه درآمده بسیار بدبینانه بوده و این کشور همواره تلاش کرده است خود را از بسیاری از مسائل اتحادیه دور نگاه دارد.

حتی در مورد معاهده اخیر لیسبون نیز «گوردون براون» نخست وزیر انگلیس در مراسم امضای رسمی معاهده شرکت نکرد و با تاخیر به آن ملحق شد و همین رفتار متناقض انگلستان سبب شده است که تردیدهای جدی نسبت به میزان پایبندی این کشور به تحولات جدید اتحادیه وجود داشته باشد.

مرکز پژوهش ها همچنین خاطرنشان کرد که به طور کلی انگلستان به دلیل تمایلات فراآتلانتیکی خود از شکل‌گیری نظم جدید جهانی و ایجاد اروپایی متحد به نحوی که موازنه قوا به سمت اروپای قاره‌ای متمایل شود نگران است و از این رو – احتمالا – با هماهنگی با ایالات متحده تلاش می‌کند تا تحولات اتحادیه را کنترل کند و تاکید انگلیس بر لزوم عضویت ترکیه در اتحادیه که متحد ناتوی آمریکا محسوب می‌شود و نگرانی اروپا از آن، این احتمال را تقویت می‌کند.

در این گزارش همچنین آمده است: کشورهای اتحادیه اروپا اطلاق عنوان «قانون اساسی» را بلند پروازی دانسته و بر ضرورت انجام اصلاحات تاکید دارند و تمامی 27 عضو اتحادیه معتقدند که در شرایط موجود اتحادیه نمی‌تواند منافع اعضا را در درون و خارج از این محدوده تامین کرده، در مقابل چالش‌ها مقاومت و آن‌ها را مدیریت کند و چنین شرایطی سبب امضای پیمان لیسبون یا پیمان اصلاحی اتحادیه اروپا شده و بر مبنای آن قرار شده است که تا سال 2009 این قانون بر اساس مقررات داخلی کشورهای عضو اتحادیه به تصویب برسد.