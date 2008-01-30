دولت در ارتباط با تخصیص بودجه قوه قضائیه را غریبه می داند

دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تاخیر در تخصیص بودجه و پرداخت کمتر از آنچه که تصویب می شود ، همه ساله جزء دغدغه های قوه قضائیه بوده است.

وی تصریح کرد: گاهی رقم های قابل قبولی برای قوه قضائیه اختصاص می یابد اما نمی توان به آن امیدوار بود و این جزء دلواپسی های همه ساله مسئولان دستگاه قضائی است .

وی تصریح کرد: برنامه و طرح های اصولی در دستگاه قضایی برنامه ریزی شده که اجرای کامل آن نیازمند بودجه لازم است و بودجه تخصیص یافته به طور حتم جوابگوی این امر نخواهد بود.

قاضی دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد: انتظار می رفت با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته بود بودجه قابل قبول تری برای دستگاه قضائی کشور پیشنهاد می شد.