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۱۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۹

دولت در ارتباط با تخصیص بودجه قوه قضائیه را غریبه می داند

دولت در ارتباط با تخصیص بودجه قوه قضائیه را غریبه می داند

قاضی دیوان عالی کشور معتقد است ، دولت در ارتباط با تخصیص بودجه همواره قوه قضائیه را یک غریبه می داند.

دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تاخیر در تخصیص بودجه و پرداخت کمتر از آنچه که تصویب می شود ، همه ساله  جزء دغدغه های قوه قضائیه بوده است.

وی تصریح کرد: گاهی رقم های قابل قبولی برای قوه قضائیه اختصاص می یابد اما نمی توان به آن امیدوار بود و این جزء دلواپسی های همه ساله مسئولان دستگاه قضائی است .

وی تصریح کرد: برنامه و طرح های اصولی در دستگاه قضایی برنامه ریزی شده که اجرای کامل آن نیازمند بودجه لازم است و بودجه تخصیص یافته به طور حتم جوابگوی این امر نخواهد بود. 

قاضی دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد: انتظار می رفت با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته بود بودجه قابل قبول تری برای دستگاه قضائی کشور پیشنهاد می شد.   

کد مطلب 629766

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