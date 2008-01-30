به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، لاربی کیشات متصدی مسجد الدعوی در پاریس گفت: پنج سال پس از تأسیس شورای دینی مسلمانان فرانسه، اکنون زمان بازنگری در فعالیتهای آن است. اعضای این شورا نیز به نقصانهایی که اصلاحات را بیشتر مورد تأکید قرار می دهد اشاره کرده‌اند.

این شورا در سال 2003 با حمایت نیکولا سارکوزی وزیر کشور وقت تأسیس شد تا نماینده اقلیت 6 میلیونی مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا در مقابل دولت باشد.

8 ژوئن امسال شورای دینی مسلمانان فرانسه سومین انتخابات عمومی این شورا که نظازت 5 هزار و 232 مسجد را برعهده دارد برگزار می شود تا 65 نفر اعضای عمومی آن بار دیگر برگزیده شوند.

14 روز پس انتخاب اعضای جدید، 17 عضو اصلی هئیت مدیره انتخاب می شوند تا آنها نیز به نوبه خود رئیس شورا را انتخاب کنند.

برخی از مسلمانان فرانسه از دستاورد ضعیف این شورا طی پنج سال گذشته ابراز نارضایتی کرده و عدم مدیریت صحیح درباره مسائل چون حجاب و اسلام‌هراسی را علت اصلی نارضایتی خود می دانند.

بسیاری از اعضا اعتقاد دارند این شورا حتی به انتشار مجدد تصاویر موهن دانمارکی درباره پیامبر اعظم اسلام(ص) در فرانسه نیز به خوبی پاسخ نداده اند.