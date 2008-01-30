عرضه توانمندیهای نمایشگاهی نیازمند گسترش روابط با کشورهای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی صبح امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: عضویت نمایشگاه بین المللی مشهد در اتحادیه جهانی نمایشگاههای (UFI) منطقه خاورمیانه و آفریقا در جهت توسعه و گسترش روابط است.

وی با اینکه اعمال استاندارهای به روز صنعت نمایشگاهی از مهمترین اهداف عضویت در UFI است، عنوان کرد: حضور در مجامع بین المللی و بهره گیری از جدیدترین و موثرترین راههای توسعه صنعت نمایشگاهی در ارتباط با کشورهای موفق در این صنعت بسیار با اهمیت است.

سیدی ادامه داد: توسعه صنعت نمایشگاهی، ارتقاء کیفیت محصولات، گسترش محصولات صادراتی، افزایش تولیدات داخلی و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را در پرتوی کسب دانش فنی این صنعت به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد خاطر نشان کرد: نزدیکی به بازارهای جهانی در صنعت نمایشگاهی نتایج اقتصادی خوبی را برای کشور خواهد داشت.

سیدی در خصوص زمان برگزاری نشست اعضای صنعت نمایشگاهی خاور میانه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد اذعان داشت: یکی از مهمترین اهداف این نشست نیز توسعه روابط و نمایش توانمندی های داخلی به کشورهای خاور میانه است در حال حاضر رایزنی در این خصوص با کشورهای قدرتمند صنعت نمایشگاهی در منطقه ادامه دارد که امیدواریم حضور آقای ابراهیم الخلدی شروع خوبی برای گسترش روابط و همکاری ها در منطقه باشد.



