افزایش هزینه اعزام زائران به عمره مفرده

سعید شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هزینه های عمره ، افزود: با توجه به افزایش هزینه های سفر بخصوص در بخش مواد غذایی که از سوی مسئولان عربستان اعلام شده است ، هزینه سفر به عمره مفرده نیز افزایش پیدا می کند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود هزینه های اعزام زائران به عمره مفرده از افزایش 20 تا 25 درصدی برخوردار شود.

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان تهران تاکید کرد: بررسی های لازم در حال انجام است اما هنوز مبلغ دقیق ( حداقل و حداکثر ) هزینه های عمره مشخص نشده است .

شیبانی همچنین اظهار داشت: بیشترین زائران اعزامی به عمره مفرده ازمیان تمامی استانهای کشور از استان تهران خواهد بود.