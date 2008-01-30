  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افزایش هزینه اعزام زائران به عمره مفرده

افزایش هزینه اعزام زائران به عمره مفرده

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان تهران از افزایش هزینه های سفر زائران به عمره مفرده در سال آینده خبر داد.

سعید شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هزینه های عمره ، افزود: با توجه به افزایش هزینه های سفر بخصوص در بخش مواد غذایی که از سوی مسئولان عربستان اعلام شده است ، هزینه سفر به عمره مفرده نیز افزایش پیدا می کند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود هزینه های اعزام زائران به عمره مفرده از افزایش 20 تا 25 درصدی برخوردار شود.

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان تهران تاکید کرد: بررسی های  لازم در حال انجام است اما هنوز مبلغ دقیق ( حداقل و حداکثر ) هزینه های عمره مشخص نشده است .

شیبانی همچنین اظهار داشت: بیشترین زائران اعزامی به عمره مفرده ازمیان تمامی استانهای کشور از استان تهران خواهد بود.

کد مطلب 629783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها