به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از دلایل اصلی اینکه با وجود هیدروژن و گاز متان هنوز از بنزین به عنوان سوخت مهم خودروها استفاده می شود، استفاده محدود از این سوختها است. درحقیقت از آنجا که این مواد همانند بنزین مایع نبوده و گاز هستند، انبار کردن و حمل و نقل ایمن آنها بسیار دشوار است.

اکنون گروهی از شیمیدانهای دانشگاه میامی در آکسفورد آمریکا که نتایج یافته های خود را در مجله "ژورنال انجمن شیمی آمریکا" منتشر کرده اند، موفق شدند یک ماده ارگانیکی متخلخل را بسازند که توانایی جذب میزان زیادی گاز را دارد.

در حقیقت این ماده یک نوع "شبکه فلز- ارگانیک" است که از بلورهای بسیار عریضی که در آنها منافذ پهنی وجود دارد، ساخته شده است.

این ماده برای انبار کردن متان بسیار مناسب است اما برای ذخیره کردن هیدروژن باید در این ماده اصلاحاتی انجام شود.

این تیم تحقیقاتی امیدوارند در ساخت خانواده جدیدی از این مواد کهMofs (سازه فلز- ارگانیک) نامگذاری شده اند، موفق شوند.

با استفاده از این ترکیب مولکولی می توان تقریبا 30 درصد متان بیشتری نسبت به تجهیزات حمل و نقل فعلی گاز را منتقل کرد.