به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مصوبات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تاکیدات حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات موثر، ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات برنامه ریزی شده ای را متناسب با آئین نامه ها و بخش نامه های موجود دراین زمینه به اجرا گذاشته اند.

اطلاع رسانی مناسب در مورد مدارک مورد نیاز برای هر درخواست، نشانی نواحی ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، منشور اخلاقی، راهنمای طبقات و اتاق ها، تهیه صندلی مناسب برای مراجعین، ملاقات های مستمر مردمی و موارد دیگر از جمله راهکارهایی است که اداره کل روابط عمومی سازمان جهت اجرا به ادارت کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور جهت اجرا و ارائه گزارش ابلاغ کرده بود که با استقبال و برنامه ریزی موثر آنها و رضایت ارباب رجوع مواجه شده است.

شایان ذکر است حسینعلی امیری از ابتدای دوران مسئولیت خود به عنوان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روزهای سه شنبه هرهفته بدون وقت قبلی به همراه معاونان و مدیران کل ستادی از نزدیک به مسائل و درخواستهای مردم در قالب برنامه ملاقات مردمی رسیدگی می کند.

بر اساس این گزارش اداره کل روابط عمومی نیز با جدیت در جهت تحقق و حصول اطمینان از اجرای سیاست های کلان مدیریتی ریاست سازمان در بخش های مختلف ستادی و استانی برنامه ریزی، پیگیری و نسبت به اطلاع رسانی اقدام می کند.