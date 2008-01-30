رشد اقتصادی جهان در سال 2008 کندتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود میزان رشد اقتصادی جهان در سال 2008 را 4.4 درصد برآورد کرد که کمترین میزان در 5 سال گذشته خواهد بود.

این در حالی است که صندوق بین المللی پول در کمتر از 3 ماه میزان پیش بینی خود برای رشد اقتصادی جهان در سال 2008 را کاهش داده است.

براساس آخرین گزارش این صندوق که در ماه اکتبر منتشر شد، میزان رشد اقتصادی جهان در سال 2008 معادل 4.8 درصد برآورد شده بود. علت این کاهش ، درهم گسیختگی های 6 ماه اخیر در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا گزارش شده است.