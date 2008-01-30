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۱۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

صندوق بین المللی پول :

رشد اقتصادی جهان در سال 2008 کندتر می شود

رشد اقتصادی جهان در سال 2008 کندتر می شود

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به کمترین میزان خود از سال 2003 تاکنون برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود میزان رشد اقتصادی جهان در سال 2008 را 4.4 درصد برآورد کرد که کمترین میزان در 5 سال گذشته خواهد بود.

این در حالی است که صندوق بین المللی پول در کمتر از 3 ماه میزان پیش بینی خود برای رشد اقتصادی جهان در سال 2008 را کاهش داده است.

براساس آخرین گزارش این صندوق که در ماه اکتبر منتشر شد،  میزان رشد اقتصادی جهان در سال 2008 معادل 4.8 درصد برآورد شده بود. علت این کاهش ، درهم گسیختگی های 6 ماه اخیر در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا گزارش شده است.  

کد مطلب 629815

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