به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارشاد به همراه هیئتی از استان و مدیران ستادی به برازجان رفته است.

شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان است که صفارهرندی به عنوان نماینده رئیس جمهور در آنجا حضور می یابد تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات مردم دشتستان گزارش بازدید خود را به اطلاع رئیس جمهور برساند.

قرار است وزیر ارشاد ضمن شرکت در جلسه شورای اداری و شورای تامین با خانواده های شهدا و ایثارگران دیدار کرده و از پروژه های در دست اقدام نیز بازدید کند.

غلامرضا دلشادی معاون اداری مالی و امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز شب گذشته وارد بوشهر شد.

در این سفر تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارتخانه به منظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و پیگیری مصوبات سفر قبلی رئیس جمهور در استان بوشهر مستقر شده اند.