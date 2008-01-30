برنده نوبل مدال کانینگهام را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این مدال که هر سال یک بار از سوی آکادمی سلطنتی ایرلند اعطا می شود برای اولین بار به یک شاعر تعلق گرفت.

آکادمی سلطنتی ایرلند دیروز در مراسم اعطای این جایزه آثار هینی را از جمله آثار استثنایی خواند که ارزش آکادمیک دارند. هیئت داوران این جایزه مجموعه شعر حماسی "بیوولف" این شاعر را - که در سال 2000 نیز جایزه "وایت برد" را برد - یک اثر استثنایی خواند.

سیموس هینی شاعر ایرلندی در سال 1939 متولد شد. او در سال 1961 در رشته زبان و ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد و اولین کتابش را در سال 1965 با عنوان "یازده شعر" منتشر کرد. وی در سال 1966 دفتر شعر "مرگ ناتورالیست" را وارد بازار کتاب کرد که جوایز متعددی را برای سراینده اش به ارمغان آورد. هینی سپس در سال 1969 مجموعه حجیم دیگری را با نام "دری به سوی تاریکی" سرود.

این شاعر تاکنون بیش از 40 اثر شعر، ترجمه، نقد و نمایشنامه منتشر کرده و حدود 20 جایزه را از آن خود کرده است.