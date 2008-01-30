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۱۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

تائید طرح استفساریه بیمه رانندگان در شورای نگهبان

شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در شورای نگهبان را بررسی و را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌ رسانی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح «دوفوریتی استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری » مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزارو سیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

نمایندگان مجلس با تصویب این استفساریه مقرر کردند رانندگانی که نزد صندوق بیمه روستائیان و عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، بیمه هستند و از مزایای بیمه درمانی برخوردارند الزامی به بیمه مجدد نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند.

 

کد مطلب 629819

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