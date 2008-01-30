898 میلیون گردشگر به نقاط مختلف جهان سفر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، آمار سال گذشته بیانگر 52 میلیون نفر یا به عبارت دیگر 6 درصد افزایش تعداد جهانگردان در مقایسه با آمار سال 2006 است که بازدید از تمامی مکان های عمده گردشگری افزایش بالاتر از میانگین سالهای قبل را به ثبت رساند.

فرانچسکو فرانجیالی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد گفت: رشد اقتصادی و گردشگری به وسیله بازار ها و اقتصادهای در حال توسعه، پویا شده اند.

دراین گزارش آمده است، با وجود تهدید ها و تنش های موجود، خاورمیانه بیشترین افزایش گردشگر را با 13 درصد رشد یا 46 میلیون جهانگرد، به خود اختصاص داده است و عربستان سعودی و مصر پر طرفدارترین کشورها برای سفر گردشگران بوده اند.

همچنین آسیا و اقیانوسیه 185 میلیون جهانگرد را در سال گذشته پذیرا بوده واز رشد 10 درصدی برخوردار شده اند . کشورهای مالزی ، کامبوج، ویتنام، اندونزی، ژاپن، هندوستان و چین بیشترین گردشگر را در سال 2007 جلب نموده اند.

براساس این گزارش ،44 میلیون گردشگر در سال گذشته از کشورهای آفریقایی دیدار کرده اند که این رقم بیانگر 8 درصد رشد است و گردشگران عمدتا در این قاره به مراکش و آفریقای جنوبی سفر کرده اند.