رئیس جمهور در حلقه مردم بوشهر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان بوشهر، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در هنگام خروج از ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر در حلقه مردم این شهر که پشت درب های ورودی ورزشگاه منتظر او بودند، حضور یافت و با آنان صمیمانه گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار صمیمی، ضمن شنیدن سخنان تعدادی از مردم که مشکلات مختلف داشتند، نامه های آنان را شخصا جمع آوری و به آنان اعلام کرد که دستور پیگیری را صادر خواهد کرد.

دکتر احمدی نژاد در ادامه برنامه اولین روز از سفر خود به استان بوشهر از طرح توسعه بندرگاه بوشهر بازدید کرد.



در طرح توسعه بندرگاه بوشهر 100 میلیارد تومان برای اسکله آن و 10 میلیارد تومان برای برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این بندرگاه هزینه شده است .

رئیس جمهور در بدو ورود به این بندرگاه در جمع کارکنان و کارگران و مسئولان این بندر حاضر شد و به طور مستقیم و رو در رو با آنان گفتگو کرد.

دکتر احمدی نژاد در این گفتگوی صمیمی که استاندار بوشهر نیز حضور داشت دستورات لازم را برای حل مشکلات این قشر زحمتکش صادر کرد.