روابط ایران و عراق فراگیر و مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، برهم صالح درحاشیه اجلاس "مجمع جهانی اقتصاد" که اخیرا در داووس برگزار شد، درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط درباره دیدارش با منوچهرمتکی گفت : روابط ما با ایران فراگیر و مهم است و 1400 کیلومتر مرز مشترک ما را با یکدیگر مرتبط می کند.

معاون نخست وزیرعراق افزود : دراین دیدار به صراحت درباره اوضاع عراق، روابط دو کشور صحبت به میان آمد و همچنین برضرورت حاکمیت عراق و دخالت نکردن درامور داخلی این کشور نیز مذاکراتی صورت گرفت.

وی درادامه افزود: همانطوری که بارها اشاره کردم ایران از سرنگونی رژیم بعثی سابق عراق که منبع بی ثباتی درکل منطقه بود، سود برد و اکنون سرمایه گذاری منطقه باید درعراق دموکراتیک، فدراتیو که مبتنی برانتخاب آزاد ملت عراق است، صورت گیرد.

برهم صالح تاکید کرد: هرگونه دخالت در امورعراق یا تجاوز به حاکمیت آن فقط به پیچیده ترشدن اوضاع وادامه بی ثباتی درمنطقه منجر می شود و این نه به نفع عراق است نه به نفع منطقه.

معاون نخست وزیرعراق درباره اینکه آیا دراین نشست درباره مخالفت ایران با حضور نظامیان آمریکایی درعراق سخنی به میان آمد؟ گفت : من بارها گفته ام که این تصمیم عراق است و این نیروهای بین المللی بنا به درخواست دولت منتخب عراق و همچنین براساس خواست شورای امنیت دراین کشور حضور دارند.

برهم صالح درادامه براین موضوع که همسایگان عراق حق دارند از عراق درخواست ضمانت کنند تا از این کشوربه عنوان پایگاهی برای حمله به منافعشان استفاده نشود، تاکید کرد.