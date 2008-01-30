لایحه لغو قانون منع حجاب در دانشگاههای ترکیه به پارلمان ارائه شد

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دنیز بیکال رهبر حزب ملی گرای ترکیه دیروز به اعضای حزب خود گفت: قانون منع حجاب تهدیدی علیه جمهوری محسوب می شود.

تصویب این لایحه که به طور مشترک از سوی دو حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای ترکیه ارائه شده نیازمند رأی دو سوم اکثریت آرای حدود 550 نفر در پارلمان است که تعداد اعضای این دو حزب در پارلمان حتی بیشتر از میزان مورد نیاز است.

براساس توافق این دو حزب ، تنظیم لایحه لغو قانون منع حجاب، زنان در دانشگاه ها می توانند روسری داشته باشند اما روسری باید تا پایین چانه آنها قرار گرفته و صورت آنها نمایان شود تا فرد نتواند هویت خود را پنهان کند.

حجاب اصول ضروری پوشش در اسلام است که پس از کودتای نظامی 1980 در ترکیه در ساختمانهای دولتی، مدارس، دانشگاه ها و ساختمانهای عمومی ممنوع شد.

با وجود ارائه این لایحه که نیمی از راه را برای لغو این قانون هموار کرده بحثها و مناقشه ها درباره آن ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر بسیاری از زنان این تحولات جدید را راهی برای خاتمه دادن به اقدامی می دانند که مدتها بود زنان را از دنبال کردن تحصیلات عالی باز می داشت.