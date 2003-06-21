ايران تحركات غير قانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي را نمي پذيرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از آسوشيتدپرس ايران روز جمعه باز هم از دادن اجازه به آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازرسي از سايت هاي هسته اي مشكوك اين كشور خودداري كرد. اين اصرار ايران سبب بروز مسائل جديدي در سطح بين الملل خواهد شد.

تلويزيون ايران در تحليل خبري خود اعلام كرد كه غلامرضا آقازاده رييس انرژي اتمي ايران اجازه بازرسي از برخي پايگاهها را نداده است. تلويزيون اين كشور درباره اين پايگاهها توضيحي نداد.

غلامرضا آقازاده بدون ذكر نام اين پايگاهها گفت:" ما درباره نمونه برداري از خاك مناطق مشكلي نداريم. اما راجع به برخي پايگاهها ما به آژانس اعلام كرده ايم كه استفاده هاي غير متعارف ندارند و چنانچه آژانس بخواهد از اين مناطق نمونه برداري كند، كاري خارج از چهار چوب پروتكل انجام داده است."

وي به يك خبرنگار تلويزيوني گفت:" اگر ما بخواهيم حركات خارج از پروتكل را قبول كنيم، اين رشته طولاني خواهد شد و به زودي خواسته هاي غير عادي ديگري نيز از ما خواهند داشت."

امريكا مدعي تلاش ايران براي دستيابي به سلاحهاي هسته اي است و هيئت آژانس بين المللي انرژي اتمي را وادار كرده است كه ايران را به نقض پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي محكوم كند.

روز پنجشنبه در پايان نشست چهار روزه در وين، آژانس انرژي اتمي از ايران خواست كه به طور كلي به غني سازي اورانيوم پايان دهد وامكان بازديد گروههاي آژانس را از سايتها فراهم آورد.

سران اتحاديه اروپا روز جمعه در پايان نشست خود در يونان، به ايران و كره شمالي نسبت به توسعه سلاح هاي اتمي و عدم اجازه بازرسي بين المللي هشدار دادند.



