جنایات رژیم صهیونیستی حاصل سفر نامبارک بوش به منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد در این تجمع که دقایقی پیش در میدان شهدا شهر خرم آباد برگزار شد، بیش از دو هزار دانش آموز عضو تشکلها و بسیج دانش آموزی منطقه یک و دو خرم آباد از مقاطع مختلف تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به نمایندگی از کلیه دانش آموزان لرستانی شرکت داشتند.

دانش آموزان در این تجمع با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل اوج خشم و انزجار خود را از اعمال وحشیانه رژیم غاصب اسراییل ابراز کردند.

یکی از دانش آموزان عضو بسیج دانش آموزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با محکوم کردن جنایات اسرائیل غاصب، خواستار اقدام مجامع بین المللی در راستای متوقف کردن حملات به مردم به خصوص کودکان و نوجوانان فلسطینی شد.

علی حسینی با تاکید بر اینکه اسرائیل امروز با حمایتهای کشورهای غربی به خصوص آمریکا دست به چنین جنایاتی در منطقه می زند تصریح کرد: این در حالی است که این کشورها خود شعار حمایت از حقوق بشر را در دنیا سر داده اند.

یک دانش آموز دیگر خرم آبادی نیز با تاکید بر اینکه تا آخرین لحظه از کودکان و نوجوانان فلسطینی حمایت خواهیم کرد گفت: مردم مظلوم فلسطین بدانند که مردم مسلمان ایران و دانش آموزان ایرانی همواره حامی آنها خواهند بود.

در پایان این تجمع اعتراض آمیز بیانیه ای در پنج بند توسط یکی از دانش آموزان تجمع کننده قرائت و با تکبیر سایر دانش آموزان تایید شد.

در بخش هایی از این بیانیه آمده است: ما دانش آموزان ضمن حمایت از مردم فلسطین آمادگی هرگونه کمک های خداپسندانه مادی و معنوی به مردم بی پناه فلسطین را داریم.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: امروز دیگر زمان شعار در خصوص حمایت از مردم فلسطین به سر رسیده و نیاز به اقدامات عملی و اجرایی از سوی کشورهای مسلمان در حمایت از مردم بی پناه فلسطین است.