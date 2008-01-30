منصور مقاره عابد درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرخاشگری و بروز رفتارهای خشونت آمیز، درگیری و نزاع، مصرف مواد مخدر و بی‌ توجهی نسبت به گرفتاریهای خانواده، از جمله خرده فرهنگ‌های شایع در زندان‌های کشور است.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها، پیشنهاد اعطای مرخصی به زندانیان را نوعی گریز از تراکم جمعیت کیفری دانست که به واسطه‌ عدم استفاده از مجازات های جایگزین حبس اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر قضات حساسیت بیشتری نسبت به استفاده از مجازات های جایگزین حبس داشته باشند می توان امیدوار به کاهش جمیعت کیفری در کشور باشیم .

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها ، بر افزایش کیفیت وکمیت خدمات قابل ارائه به زندانیان برحسب وظایف قانونی محوله تاکید کرد و افزود: افزایش رضایت زندانیان ازطریق تسریع و بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه به مراجعان و همچنین ارتقاء ایمنی وسلامت زندانیان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مقاره عابد همچنین بر ارائه برنامه های تازه و ابتکاری و بهره مندی تمامی زندانیان از این برنامه ها در زندانهای سراسر کشور تاکید کرد.