جایگاه "هستی و زمان" در چرخش فلسفی قرن بیستم

"هستی و زمان" را یکی از مهمترین، تأثیرگذارترین و ژرف ترین کتب فلسفی قرن بیستم نام نهاده اند. پرسش این است که این صفات و عناوین تا چه اندازه در مورد این کتاب فلسفی صدق می کند؟ آیا ما کتابی تأثیرگذارتر یا مهمتر از "هستی و زمان" در فلسفه قرن بیستم نداشتهایم. آیا کتاب "پرینکیپا متمتیکا"ی راسل و وایتهد که انقلابی در منطق محسوب میشود از این کتاب مهمتر و تأثیرگذارتر نیست؟ تأثیر "تراکتاتوس" و "پژهشهای فلسفی" ویتگنشتاین را هم در فلسفه قرن بیستم نمیتوان نادیده گرفت.
از سوی دیگر در هریک از حوزههای فلسفی از پدیدارشناسی و هرمنوتیک گرفته تا فلسفههای گوناگون مرتبه دوم با آثاری روبرو هستیم که تأثیراتی ژرف را از خود بر جای گذاشتهاند. همه این نکات و نکات ناگفته دیگر ضرورت تحلیل مجدد در مفاهیمی چون مهمترین، تأثیرگذارترین و ژرفترین آثار فلسفی سده بیستم را به ما گوشزد میکنند.
"هستی و زبان" را البته از یک منظر میتوان کتاب تأثیرگذاری دانست و آن نقشی است که در چرخش فلسفی سده بیستم ایفا کرده است. با یک تقریب فلسفه تا دکارت را بیشتر وجودشناسی می دانند و با دکارت معرفتشناسی جای وجودشناسی را میگیرد. در سده بیستم علیه این معرفتشناسی واکنشهای مختلفی صورت میگیرند. از سویی در فلسفه تحلیلی ، تأکید بر زبان جای معرفت را می گیرد و در فلسفههای قاره ای هم انواع واکنشها را نسبت به پرسش از معرفت موجه که اساس معرفتشناسی است شاهد هستیم.
در این راستا در دل فلسفه قارهای یکی از مهمترین واکنشها به پرسش معرفت چیست از سوی هایدگر ابراز میشود. استاد و دوست هایدگر هوسرل نیز در این تغییر جایگاه و نگرش نقش دارد اما هنوز پرسش هوسرلی را میتوان پرسش از معرفت دانست و نه پرسش از چیزی دیگر. این هایدگر است که پرسش از وجود را البته به شکلی متفاوت از گونهای که فیلسوفان پیشادکارتی پی میگرفتند مطرح میکند.
به نظر ما علت اصلی شهرت و تأثیر در فلسفه مانند عرصههای معرفتی دیگر به تغییر جهتی بر میگردد که متفکران و نخبگان در معارف گوناگون صورت دادهاند. علت شهرت و توجهی که به دکارت میشود بیش و پیش از آنکه به عمق دستگاه فلسفی وی برگردد به این نکنته بر میگردد که وی چرخشی در مسیر تفکر فلسفی به وجود آورده است. به تعبیر دیگر دکارت پرسش فلسفی ما را تغییر داده است. اگر قبل از وی از وجود پرسش میکردند او سؤال معرفت چیست را پررنگ میکند.
در این میانه هایدگر نیز سعی دارد علیه پرسش عمده زمانه خود که همان معرفت است و از دکارت بدین سو مطرح بوده با کانت به اوج خود رسیده و پساکانتیان هم کم و بیش ذیل آن پرسش قرار دارند شورشی را سامان دهد. بزرگی و تأثیرگذاری هایدگر دقیقاً به این تغییر و چرخشی که در تفکر فلسفی ایجاد کرده بر می گردد.
اگر بسیاری از متفکران تحت تأثیر وی قرار دارند نفس این تأثیر نیست که اهمیت هایدگر را نشام میدهد. بلکه علت و خاستگاه این تأثیر مهم است. فلسفههای افرادی چون دریدا، سارتر و فوکو و لیوتار و دلوز بدون فهم فلسفه هایدگر قابل درک نیست. این بدان جهت است که وی رویکرد و چرخشی را در ذهن و زبان این افراد به وجود آورده آست. چه اندیشههای هایدگر را بپذیریم و چه آنها را مقبول ندانیم نمیتوانیم در جایگاه وی در این چرخش که با کتاب "هستی و زمان" سامانی مییابد تردیدی روا داریم. تأثیرگذاری و اهمیت هایدگر در کتاب " هستی و زمان" با توجه به این چرخش و تغییر پرسش حس میشود.
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