20 تشکل غیر دولتی همدان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسماعیل کریمی، پیش از ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دبیران تشکلهای غیر دولتی اعتیاد استان همدان افزود: این تشکلها در بخش درمان و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره معضل اعتیاد فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه طرحهای تحقیقاتی تشکلهای غیر دولتی مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: تشکلهای غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با اعتیاد در استان همدان از سال 79 به صورت غیر منسجم کار خود را آغاز کرده اند.

جانشین دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان همدان تصریح کرد: به طور متوسط پنج هزار نفر از مردم همدان تحت پوشش خدمات NGO قرار گرفته اند.

کریمی یادآور شد: برای ریشه کنی اعتیاد باید از بطن خانواده ها شروع کرد و مراکز آموزشی را تحت نظر قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: تشکلهای غیر دولتی بازوی موثری در حل معضل اعتیاد در استان همدان محسوب می شوند.