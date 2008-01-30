331 پروژه مخابراتی در مازندران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسنجان عباسپور قمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در بابل افزود: برای افتتاح این پروژه ها 346 میلیارد و 182 میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: این پروژه ها شامل 86 هزار و 902 شامل تلفن ثابت، 47 مرکز سوئیچ، یک پروژه دیتا با 200 پورت، شش مرکز مخابرات روستایی، 91 سایت بی تی اس، مرکز ای اس سی بابل، 108 مرکز ای سی تی روستایی، 25 مرکز تلفن بی سیم روستایی است.

عباسپور اظهار داشت: تمامی مصوبات سفر هیات دولت به استان مازندران در بخش مخابرات نهایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون در اجرای مصوبات هیات دولت به استان 63 هزار شماره تلفن ثابت و سیار در استان مازندران واگذار شده است.

عباسپور در ادامه گفت: برقراری سه ارتباط مخابراتی روستایی، نصب و راه اندازی 150 سایت بی تی اس جدید در سطح استان، نصب حدود 460 کیلومتر کابل فیبر نوری، نصب و راه اندازی تجهیزات ای سی تی به عنوان پیشخوان دولت در 50 روستا ی استان را از جمله طرح های مهم اجرا شده مخابرات در راستای عملی کردن مصوبات دولت در مازندران بوده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نصب و راه اندازی تجهیزات دیتا در 5 شهر دیگر استان تا پایان سال جاری از دیگر برنامه های این شرکت در استان است.