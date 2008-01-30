برنامه های کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه ویژه برنامه های کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر در سه سطح ملی، استانی و دستگاهی برگزار خواهد شد از همایش تجدید میثاق دانشجویان و دانشگاهیان با آرمانهای امام خمینی (ره) و بیعت با مقام معظم رهبری در صبح روز 17 بهمن ماه با حضور مسئولان عالی وزارت علوم و بهداشت، روسای دانشگاهها، اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان خبر داد.

وی حضور در برپایی نماز جمعه در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت یوم الله 12 بهمن، برگزاری مراسم یادمان سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال 57 در بهشت زهرا از جمله برنامه های کمیته دانشجویی در 12 بهمن اعلام کرد.

رئیس کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر از برگزاری اردوی جهادی با شرکت اساتید و دانشجویان نخبه و بازدید از مرکز UCF نطنز و رویان اصفهان توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و گفت: طرح ملی «دیدار با ستاره ها» در سطح دانشگاههای کشور ویژه دیدار با شخصیت های برجسته علمی و روحانی»، برگزاری همایش گرامیداشت «لاله های سرخ»، برپایی مراسم تجلیل از شهیده انقلاب اسلامی «دکتر عزت الملوک کاووسی» در بیمارستان امام خمینی (ره) در 16 بهمن، مراسم نکوداشت استاد نجات اللهی و دیدار با خانواده آن شهید بزرگوار در روز 18 بهمن از دیگر برنامه های این کمیته در دهه فجر خواهد بود.

علی پور، طرح ملی «گفتگو با زندانیان سیاسی قبل از انقلاب» در سطح دانشگاههای کشور، مسابقه وبلاگ نویسی با موضوعات امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، برگزاری اردوی " اتحاد" دیدار دانشجویان با شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور، اهدای کتاب به کتابخانه های دانشگاهها توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و همایش نکوداشت مبارزان و فعالان دانشگاهی دوران انقلاب را از دیگر برنامه های دانشجویی برای دهه مبارک فجر اعلام کرد و گفت: تجلیل از مقام استادان و دانشجویان شهید، بازدید از موزه عبرت با هماهنگی اکثر دانشگاههای استان تهران و سایر استانها، سلسله نشستهای مناظرات علمی با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی، فرهنگی و علمی انقلاب اسلامی در 30 دانشگاه کشور، توزیع اقلام تبلیغاتی و نرم افزار «انفجار نور» بین کمیته های دانشجویی، برگزاری جشنواره عکس دانشجویان ایران با عنوان« ایران را ببینیم» از سوی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران از دیگر برنامه های فرهنگی و هنری کمیته دانشجویی ستاد دهه فجر است.

وی برگزاری 30 جلسه هم اندیشی پیرامون انقلاب اسلامی در سطح استان ها، برگزاری همایش «عاشورا ، انقلاب اسلامی و انتظار» در 40 دانشگاه سراسر کشور در طول ایام محرم و صفر، برگزاری همایش منطقه ای «دانشجو، اتحاد ملی و انسجام اسلامی» با حضور استانهای غربی کشور در دانشگاه کردستان در روز 28 بهمن ماه توسط بسیج دانشجویی، برگزاری میزگرد قرآنی ، انقلاب اسلامی و دانشگاهها با حضور مسئولان قرآنی دانشگاهی و کشوری در 19 بهمن، صعود دانشجویان به تپه «نورالشهدا» با هماهنگی سازمان بسیج دانشجویی و صعود 200 نفر از دانشجویان قرآنی به «کهف الشهداء» را از جمله فعالیت های فرهنگی و قرآنی این کمیته خواند.

سعید علی پور از برگزاری جلسه سخنرانی با موضوع ( انقلاب اسلامی وعاشورا) در دانشکده امور اقتصادی، برگزاری همایش«اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در 21 بهمن ماه در دانشگاه پیام نور، برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع انقلاب و حماسه حسینی و برگزاری سمینار فرهنگی - علمی با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: مراسم تقدیر از فعالان فرهنگی در عرصه فعالیتهای هنری، فرهنگی و پژوهشی توسط دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و برگزاری مسابقه بزرگ دانشجویی «آفتاب در آینه» توسط جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم از دیگر برنامه های کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، افتتاح خبرگزاری قرآنی دانشجویان (ایکنا) در همدان، برگزاری مسابقه کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه عکس تاثیر قیام (عاشورا و اربعین حسینی) در انقلاب اسلامی و برپایی مراسم تجلیل از آزادگان جنگ تحمیلی را از عمده ترین ویژه برنامه های کمیته دانشجویی در همدان عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، طرح اعزام پزشکان و درمان رایگان بیماران روستایی توسط جهاد دانشگاهی سمنان، برگزاری جشنواره بزرگ «شمیم وصال یار» در استان آذربایجان غربی ( ارومیه )،برگزاری همایش آسیب شناسی انقلاب اسلامی و تبیین اندیشه های حضرت امام (ره) و مسابقه تفسیر سوره مبارکه فجر به استعداد 300 نفر با اهدا جوایز نفیس (چهارمحال و بختیاری)، برگزاری کارگاه های آموزشی روایتگری برای کاروان های راهیان نور (مشهد مقدس)، افتتاح خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، برگزاری همایش منطقه ای«دانشجو، اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در دانشگاه کردستان، برگزاری نمایگشاه عاشورای حسینی و انقلاب اسلامی و جشنواره «حبل المتین» با مسابقات و برنامه های فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی در شهرکرد، برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی با موضوعات انقلاب در مازندران، سمینار بازخوانی تاریخی وقایع و رویدادهای انقلاب کمیته دانشجویی استان فارس از جمله برنامه های کمیته دانشجویی در سطح استان ها خواهد بود.

کمیته دانشجویی متشکل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه پیام نور، بسیج دانشجویی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) و تشکل و سازمان های دانشجویی است.