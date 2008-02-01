به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "نقد سینما" با یادداشت سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به مطالبی به قلم رئیس حوزه هنری و رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره، مقاله‌ای درباره آسیب‌شناسی سینمای انیمیشن ایران، آشنایی با عناصر شخصیت‌پردازی در سینمای انیمیشن و گرامیداشت روز جهانی معلولین در حوزه هنری.

بخش سینمای ایران شامل مطالبی است چون رویدادهای سینمای ایران، گام به گام با بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر، سینماتک مجالی برای پیوند نسل ها، یادداشت هایی از سومین جشنواره فیلم کوثر، گزارش پشت صحنه فیلم "خواب زمستانی"، گفتگو با حبیب زرگرپور، نگاهی به فیلم "آخرین ملکه زمین"، اقتباس از زبان هنرمندان سینما، تازه ترین تولیدات سینمای ایران در یک نگاه و پرونده موضوعی "اقتباس ادبی در سینما".

این پرونده شامل مطالبی است چون اقتباس در سینمای روز ایران، سینما و اقتباس های ادبی، نیاز سینما به ادبیات یا نیاز ادبیات به سینما؟، سینما وامدار ادبیات، سهراب سپهری و سینما، سینمای کاغذی و باغ بی برگ. بخش سینمای جهان هم می پردازد به چهره های سینمای جهان، گفتگو با دیوید ییتز کارگردان "هری پاتر"، نگاهی به فیلم "زندگی زیباست"، فیلم های ماه، گفتگو با جکی چان، میزگرد تخصصی سینمای ایران و سینمای با معنی و بی معنی.

کارگاه فیلمنامه به کار این شماره پایان می دهد با مطالبی چون عناصر فیلمنامه نویسی روایی، شخصیت پردازی در فیلمنامه، معرفی کتاب راهنمای نگارش گفتگو، گزارش بانک فیلمنامه، گزارش اولین جشن کمدی گل آقا، نگاهی به مجموعه "مدار صفر درجه"، گفتگو با بیتا سحرخیز بازیگر مجموعه "راه بی پایان"، ... و اخبار دوبله و حوزه هنری.

هجدهمین شماره ماهنامه سینمایی "نقد سینما" ویژه دی ماه 86 به صاحب امتیازی حوزه، مدیر مسئولی دکتر حسن بنیانیان و سردبیری عزیزالله حاجی‌مشهدی در 88 صفحه با قیمت 900 تومان منتشر شد.