وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو به مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسات اين هفته سوال نماينده همدان از وزير امور اقتصادي و دارايي و سئوال نماينده دشت آزادگان از وزير نيرو در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد:20 لايحه و 11 طرح در دستوركار جلسات اين هفته مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه وهرنوع مجازات يا رفتار خشن غيرانساني، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده، لايحه مبارزه با جرم پولشويي و لايحه تاسيس استانهاي خراسان شمالي و جنوبي از مهمترين دستور كارهاي اين هفته مجلس شوراي اسلامي است.

ادامه بررسي لايحه تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور، لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، لايحه مبارزه با قاچاق كالا، ارز ، ريال و اوراق بهادار، لايحه مديريت پسماندها و لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان از ديگر دستورات جلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است.

گزارش كميسيون اصل نود قانون اساسي در خصوص نحوه عملكرد هياتهاي گزينش و قرائت گزارش كميسيون كشاورزي ، آب و منابع طبيعي در مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه ساخت و مديريت هزينه سد خاكي آبشينه همدان از ديگر دستورات مهم اين هفته مجلس است.

انتخاب سه نفر از اعضاي كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات و امور اقتصادي دارايي به عنوان ناظر براي شركت در جلسات كار گروه مربوط به مطالبات قانوني و معوق كاركنان، انتخاب يك نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به عنوان ناظر برانتخابات هيئت 5 نفره براي برگزاري انتخابات شوراي مركزي و شوراهاي مناطق سازمان روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران نيز در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارد.