اولین جشنواره وبلاگ نویسی مازندران برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و دبیر جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایطی که فرآوری داده ها در جهان امروز بسیار با جهان سنتی فاصله پیدا کرده و رسانه های مجازی جای خود را به شیوه های سنتی ارتباط داده است و در جهت همگام شدن با جهانی شدن علم و توسعه و ارتباطات این جشنواره برگزار می شود.

محمد اسماعیل امامزاده خاطر نشان کرد: فضای وب و حضور قشر تحصیل کرده و جوان ما در این عرصه، فرصت مناسبی جهت تبلیغ و تبین ارزش های اسلامی و ایرانی است که نباید آن را با فرصت سوزی وعدم درک درست و استفاده دیر هنگام از دست داد.

وی تصریح کرد: این برنامه یک روزه بوده که آیین تجلیل از برگزیدگان وبلاگ نویسی سیزدهم اسقند ماه در ساری برگزار شود.

دبیر جشنواره " محرم ، دهه فجر ، امربه معروف و نهی ازمنکر، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اعتیاد بانگاه فرهنگی و موضوعات آزاد را از موضوعات قابل بررسی در وبلاگهاست که علاقه مندان و دوستداران شرکت در این جشنواره می توانند تا پنج بهمن ماه ثبت نام نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر علاوه برپوستر فراخوان به منظور شرکت درجشنواره و تهیه فرم ثبت نام علاقمندان می توانند بامراجعه به سایت www.weblogfest.ir و ایمیل info@weblogfest.ir یا شماره تلفن 2260879 با دبیر خانه جشنواره تماس بگیرند.