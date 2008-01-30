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۱۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۳

نماینده حماس در قاهره:

گذرگاه رفح باید تحت کنترل فلسطین و مصر باشد

گذرگاه رفح باید تحت کنترل فلسطین و مصر باشد

یکی از رهبران جنبش حماس امروز اظهار داشت: گذرگاه رفح تنها باید تحت کنترل فلسطین و مصر باشد و در صورت بازگشایی این گذرگاه، دیگر هیچ بهانه ای برای باز بودن مرزهای نوارغزه و مصر وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "محمود الزهار" در راس هیئتی از جنبش حماس برای دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز راهی قاهره شد.

الزهار گفت : محاصره نوارغزه و بازگشایی گذرگاه رفح موضوع محوری این دیدار خواهد بود.

در پی تشدید محاصره نوارغزه و قطع برق این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی، از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون برخی از شهروندان نوارغزه برای تهیه مایحتاج روزانه خود با منفجر کردن دیوار مرزی مصر و نوارغزه، وارد اراضی مصر شده اند.

لازم به ذکر است علاوه بر حماس، جنبش جهاد اسلامی و گردانهای القصی شاخه نظامی جنبش فتح نیز با نظارت اسرائیل و اروپا بر گذرگاه رفح طبق توافقنامه گذرگاه رفح در سال 2005 مخالفت کرده و تنها خواستار نظارت مصر و فلسطین بر این گذرگاه شده اند.

این توافق نامه میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل پس از خروج این رژیم از نوارغزه در تابستان سال 2005 میلادی بسته شد و براساس این توافق نامه، تشکیلات خودگردان مسئولیت امنیتی بخش فلسطینی گذرگاه رفح را برعهده داشت و ناظران اروپایی نیز بر حرکت عبور و مرور در آن نظارت داشتند، اما این گذرگاه درپی تسلط حماس بر نوارغزه و خروج تشکیلات خودگردان و ناظران اروپایی از آن بسته شد.

کد مطلب 630021

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