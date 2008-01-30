حقیقی درباره مراحل فنی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "ساخت موسیقی "کنعان" توسط کریستف رضاعی به تازگی به پایان رسیده و فکر میکنم تا فردا محسن روشن کار میکس را به پایان برساند. طبق برنامه مراحل فنی "کنعان" به زودی تمام و فیلم روز یکشنبه 14 بهمن آماده نمایش میشود."
نمایی از فیلم " کنعان "
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مینا و مرتضی تصمیم گرفتهاند پس از 10 سال زندگی مشترک از هم جدا شوند. آنها قرار است تا چند روز دیگر طلاقشان را رسمی کنند، اما آیا بازگشت ناگهانی آذر، خواهر بزرگتر مینا پس از سالها دوری از ایران میتواند تصمیم قاطع او را تغییر دهد؟
محمدرضا فروتن، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان، بهرام رادان، نقی سیفجمالی، حسن معجونی، امیر نصیری یکتا، شیرین زنگنه، محسن شاهابراهیمی،عاطفه تنهایی و آزیتا رایجی از بازیگران "کنعان" هستند. سومین ساخته حقیقی بعد از "آبادان" و "کارگران مشغول کارند" در دو بخش مسابقه سینمای ایران و بینالملل بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
از عوامل تولید "کنعان" میتوان به نویسندگان فیلمنامه: م. حقیقی و اصغر فرهادی، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، تدوین: مستانه مهاجر، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: باباک اردلان، مدیر تولید: فاطمه ابوالقاسمی، عکاس: علی نیکرفتار و جلوههای ویژه: عباس شوقی اشاره کرد. "کنعان" محصول هدایت فیلم است.
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