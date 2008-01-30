رسول دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسابقات در راستای برگزاری مسابقات جام شهدای خلیج فارس در رده های سنی 40 تا 50 سال و 50 تا 60 سال در بخش تیمی زورخانه ای با حضور 30 تیم به میزبانی هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای هرمزگان برگزار می شود.

وی گفت: در حاشیه برگزاری این مسابقات و در مرحله نهایی، همنوایی مرشدان برجسته کشور نیز در بندرعباس برگزار می شود.

هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای استان هرمزگان دارای بیش از 600 عضو است و در کلیه رده های نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تیم ها و گروهها تشکیل شده و مشعول فعالیت هستند.