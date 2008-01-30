افتتاح بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتور اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر ، در نمایشگاه فیتور سال 2008 ، بیش از 13 هزار و 300 شرکت از 170 کشور جهان حضور داشته و پیش بینی می شود که بیش از 300 هزار بازدید کننده تخصصی و عمومی از این نمایشگاه که جزء نمایشگاه های چهارگانه بزرگ گردشگری جهان محسوب می شود، بازدید کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با 18 شرکت کننده در این نمایشگاه حضور داشته و فرهنگ ایران را در میان انبوه بازدید کنندگان معرفی می کند نمایندگان ایران در قالب شرکتهای دفاتر مسافرتی ، اصناف مرتبط با توریسم ، شرکت تعاونی ، گردشگری ، هتل ها ومعاونت های صنایع دستی و سرمایه گذاری سازمان به ارائه محصولات فرهنگی تبلیغی و بسته های سرمایه گذاری در فیتور 2008 پرداخته اند.

محمد حسین برزین، مسئول ستاد تبلیغات و نمایشگاه ها ، دکتر نجفی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگی و صالحی ، سفیر کشورمان در اسپانیا در غرفه ایران حضور داشته و به پرسش های حاضران وعلاقمندان به فرهنگ و تمدن ایرانی پاسخ می دهند غرفه ایران که به اذعان حاضران از زیبا ترین المان ها و جلوه های طراحی بهره برده، با استقبال شایان توجه بازدید کنندگان روبرو شده و اقلام فاخر تبلیغاتی ایران در حال ارائه به بازدید کنندگان است .

وی ادامه داد: غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی فیتور 200 متر مربع است که در طراحی آن از نشانه های تخت جمشید برای معرفی فرهنگ ایران و طاق های دوران اسلامی برای ارائه اقلام تبلیغاتی و فرهنگی استفاده شده است.

به گفته برزین ، رایزنی های نمایندگان ایران با توراپراتورها و گروه های بزرگ گردشگری جهان در فیتور آغاز شده که امید می رود این امر سرآغازی نوین برای افزایش مبادلات توریستی و جذب سرمایه های خارجی برای توسعه زیر ساخت های گردشگری ایران باشد.

در نمایشگاه فیتور 2008 نشست های تخصصی با موضوعات تخصصی توریسم برنامه ریزی شده که بازاریابی الکترونیکی ، گردشگری در برابر تغییرات آب و هوا، سیاست ها و مدیریت گردشگری و ارتباط میان گردشگری و توسعه اقتصادی در صدر این نشست ها قرار دارند.