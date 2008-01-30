کتب تاریخ، جغرافیا و اجتماعی مقطع راهنمایی تلفیق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت السلام علی ذوعلم ظهر امروز در گردهمایی استانی" نقش تاریخ در تعلیم و تربیت از منظر اسلام" در جمع دبیران و تاریخ و علوم اجتماعی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: طرح تلفیق کتب درسی تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی مقطع راهنمایی در مرحله کارشناسی و اقدامات پژوهشی است و باید به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود تا پس از تصویب، تالیف شوند.

وی افزود: دانش آموزان بعضی از رشته های دبیرستانی در مدارس به درس تاریخ به دلیل نداشتن ضریب در کنکور، آن طور که باید توجه نمی کنند و آن را جدی نمی گیرند و تنها به جهت گرفتن نمره از این درس، آن را مطالعه می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در کتابهایی چون تاریخ به زندگی پادشاهان و وقایع جنگ و انقلاب پرداخته است و علاوه بر آن کتاب ادبیات نیز با موضوعاتی چون ادبیات انقلاب و جنگ و کتاب دینی با مبانی فکری انقلاب و دستاوردهای آن به بیان تاریخ کشور و تمدن آن پرداخته است اما این مطالب برای انتقال وقایع و حقیقت انقلاب به نسل سوم کشور کافی نیست و لازم است در کتابهای درسی به ابعاد مختلف انقلاب بیشتر پرداخته شود.

ذوعلم بیان داشت: برای درک بهتر دانش آموزان از وقایع انقلاب باید نگاه تحلیلی به انقلاب و عوامل اجتماعی، سیاسی در کتابهای درسی گنجانده و وقایع برای آنها نقل شود تا دانش آموز عوامل شکل گیری انقلاب را بشناسد و تحلیل درستی از آن داشته باشد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی عنوان کرد: به رغم جایگاه تاریخ در هویت بخشی به نسل امروز، آنطور که باید به جایگاه تاریخ و درس تاریخ در نظام برنامه ریزی درسی توجه نشده است.

وی یادآور شد: انسانها باید علاوه بر توجه به بعد اجتماعی خود، به بعد تاریخی نیزتوجه داشته باشند چرا که تاریخ واقعیت است و تمامی انسانها در بستر این واقعیت زندگی می کنند و تاریخ تکرارشدنی است.

در این مراسم همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: پیام عاشورا به واسطه انسانها و معلمان نسل به نسل تا به امروز منتقل شده است و امام خمینی (ره) به عنوان شاگرد مکتب معلمان تاریخ عاشورا، انقلاب را رقم زد.

علی فرهادی خاطرنشان کرد: امام با آموخته های خود از عاشورا در برابر همه ظالمان ایستاد و انقلاب را به وجود آورد به نحوی که امروزه دهه فجر یک بستر بسیار ارزشمند است که دنیای ظلم و ستم و دشمنان اسلام خواهان برهم زدن پایداری آن نیستند و برای از بین بردن آن از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند.

در این گردهمایی سه مقاله با موضوع بررسی تاریخ اسلام به عنوان مقاله برتر برگزیده شد.