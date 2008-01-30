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۱۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

"دیوار" به جشنواره فیلم فجر اضافه شد

"دیوار" به جشنواره فیلم فجر اضافه شد

فیلم سینمایی "دیوار" ساخته محمدعلی طالبی به جمع آثار بخش مسابقه سینمای ایران بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد با توجه به رفع مشکلات فنی و اصلاحات کیفی انجام شده، "دیوار" به عنوان بیست و چهارمین فیلم بخش سودای سیمرغ: مسابقه سینمای ایران به جمع دیگر فیلم‌های این بخش پیوست.

در این فیلم گلشیفته فراهانی، محمد کاسبی، مهرداد صدیقیان، معصومه میرحسینی و منوچهر آذری به ایفای نقش می‌پردازند و داستان آن ماجرای دختر مردی موتورسوار را به تصویر می‌کشد که پس از مرگ پدر باید همراه برادر برای گذران زندگی شغل او را ادامه دهد.

"دیوار" بر اساس فیلمنامه طالبی و شیرین بینا تولید شده و حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری، بهمن اردلان صدا، عبدالله اسکندری طراح گریم، محسن آهنگری طراح صحنه و لباس، محمد علینقی کنی مدیر تولید، میترا محاسنی عکاس و هارون یشایایی تهیه‌کننده آن هستند.

کد مطلب 630096

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