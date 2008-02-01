"تا صبح" در پخش مجدد اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "تا صبح" که 15 اسفندماه سال 86 از سوی رئیس رسانه ملی، معاون سیما و مدیران شبکه پنج تقدیر شد، با توجه به کیفیت بالا و داستان جذاب و نیز حضور چهره‌هایی شناخته‌شده مورد توجه مخاطبان قرار گرفته بود.

تقدیر رئیس رسانه ملی از عوامل مجموعه "تا صبح"

این مجموعه در میان آثار مناسبتی تلویزیون در دهه فجر کاری ارزشمند و شاخص به شمار می‌رود، اما نکته جالب توجه و دور از ذهن که در پخش مجدد "تا صبح" هویداست، حک و اصلاح‌های آن است. در همان قسمت‌های اولیه مجموعه هم پیدا بود که این سریال نسبت به آنچه سال گذشته پخش شد، مورد اصلاح قرار گرفته است.

نکته دیگر اینکه با توجه به موفقیت چشمگیر این مجموعه انتظار می‌رفت گروه تولید از جمله تهیه‌کننده، نویسنده و دو کارگردان برای پخش مجدد آن برخی نقاط ضعف را که با توجه به شتاب و عجله آشکار برای رساندن مجموعه در زمان مقرر برای پخش در سال گذشته به وجود آمده بود، برطرف کنند، نه آنکه نقاط قوت قبلی هم مورد اصلاح قرار بگیرد.

سئوال بعدی اینکه آیا این مجموعه پیش از پخش در سال گذشته مورد تایید سیاستگذاران و مدیران شبکه تهران بود یا نه و اگر نه، چگونه روی آنتن رفت و اگر آری، چرا در پخش مجدد باید با اصلاح رو به رو شود؟ شبکه تهران می‌توانست امسال هم یک اثر مناسبتی جدید باکیفیت تولید کند تا مجبور به پخش تکراری یک مجموعه با این شیوه نشود.

"تا صبح" روایتی عاطفی از زندگی درهم تنیده چند جوان از اقشار مختلف جامعه از دهه 50 است؛ جوانانی که سرنوشتی متفاوت در انتظار هر یک از آنهاست. یکی از این جوانان در رشته پزشکی تحصیل می‌کند. او که در یک تصادف پدر و مادر خود را از دست داده، همراه خانواده عمویش زندگی می‌کند و درگیر مسائل سیاسی می‌شود...

این مجموعه تلویزیونی در دو فاز به کارگردانی مشترک مجید جوانمرد و محمد باشه آهنگر ساخته شد و محمد کاسبی، پروانه معصومی، ‌مجید مظفری، عسل بدیعی، امین زندگانی، ستاره اسکندری، رامتین خداپناهی، سمیه ابراهیمی، مارال فرجاد، آتش تقی‌پور، عزت‌الله رمضانی‌فر، زهره حمیدی، افشین نخعی و ... در آن بازی کرده‌اند.