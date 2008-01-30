آخرین مهلت ثبت نام در کنکور دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی فقط به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان پس از تهیه دفترچه راهنمای آزمون و یک قطعه کارت اعتباری ثبت نام از دفاتر پستی با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

اقبالی در ادامه افزود: دفترچه راهنمای آزمون سراسری پزشکی و غیر پزشکی بروری پایگاه الکترونیکی ثبت نام قابل مشاهده است و داوطلبان در صورت تمایل می توانند اطلاعات دفترچه را دریافت و آن را مطالعه کنند.

دکتر ناصر اقبالی در مورد کارتهای اعتباری ثبت نام گفت : داوطلبانی که مایل به شرکت در آزمون های پزشکی ، غیر پزشکی و نظام آموزشی پاره وقت به طور همزمان هستند باید دو کارت اعتباری یکی برای آزمون پزشکی و دیگری برای آزمون غیر پزشکی و نظام آموزشی پاره وقت تهیه کنند.

وی با اشاره به این که امکان باز پس گیری کارت اعتباری ثبت نام توسط دفاتر پستی وجود ندارد به داوطلبان توصیه کرد پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام نسبت به تهیه کارت اعتباری اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمون در مورد شیوه برگزاری آزمون سال 87 گفت: آزمون سراسری سال 87 بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال قبل برگزار می شود و گزینش علمی داوطلبان بر اساس نمرات دروس عمومی و اختصاصی صورت می گیرد و داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم در جمع کل نمره و نمره اختصاصی رشته مورد تقاضا را کسب کرده باشند در گزینش علمی رشته مربوطه شرکت داده می شوند و پذیرش داوطلب با اولویت نمره کل و متناسب با ظرفیت رشته / شهر مربوطه صورت خواهد گرفت.

ناصر اقبالی در خصوص نحوه انتخاب رشته گفت : هر داوطلب می تواند برای شرکت در آزمون رشته های غیرپزشکی حداکثر شش رشته / شهر از یک مجموعه و در گزینش نظام آموزشی پاره وقت چهار رشته / شهر از همان مجموعه و جهت شرکت در آزمون پزشکی چهار رشته / شهر انتخاب کند. بنابراین داوطلبان می توانند با شرکت در آزمون غیرپزشکی و پزشکی در صورت تمایل در گزینش نظام آموزشی پاره وقت نیز شرکت کنند.

وی در مورد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: داوطلبان واجد شرایط شامل رزمندگان، جهادگران یا بسیجیان فعال با مراجعه به مراکز سپاه یا حوزه های مقاومت نسبت به درخواست استفاده از سهمیه اقدام و پس از صدور فرم مجاز به انتخاب سهمیه می توانند در آزمون ثبت نام کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: همچنین داوطلبانی که واجد شرایط سهمیه آزاده یا همسر و فرزند جانباز هستند با مراجعه به سایت ایثار به آدرس الکترونیکی www.isaar.ir و دریافت کد رهگیری می توانند اقدام به ثبت نام اینترنتی در آزمون دانشگاه کنند.

اقبالی در مورد زمان برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه گفت : آزمون رشته های غیرپزشکی روزهای پنج شنبه و جمعه 13و 14 تیر ماه 87 و آزمون رشته های پزشکی روز جمعه 28 تیر ماه 87 برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای اطلاع از اخبار آزمونهای دانشگاه آزاد می توانند به سایت اطلاع رسانی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.net و سایت خبری دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.ana.ir مراجعه کنند.