مدیربخش پاسخگویی تلفنی مرکز ملی پاسخگویی دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این تعداد تماس معادل تماس های ماه های قبلی بوده که نشانگر روند طبیعی است.

حجت الاسلام مخدوم افزود: بیش از 70 کرسی پاسخگویی تلفنی با حضور کارشناسان در مرکز ایجاد شده است که 4 گروه اداری در تمامی موضوعات مرتبط با مسائل دینی به تماس های مخاطبین پاسخ می گویند.

وی افزود: همکاری های رسانه ای مطلوبی به صداو سیما آغاز شده است. همچنین در تلاش هستیم در سال آینده سئوالات مرکز ملی پاسخگویی را با تفکیک موضوعی به صورت محدود منتشر کنیم تا دیگر مراکز مرتبط نیز بتوانند از این سئوالات و پاسخ های آن بهره برداری کنند.