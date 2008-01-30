اختلافات غرب با جهان اسلام را از بین می برم / با ایران به طور مستقیم گفتگو می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک حسین اوباما" در گفتگویی با هفته نامه "پاریس مچ" که چهارشنبه شب از شبکه "کانال پلاس" نیز پخش خواهد شد، گفت : من اگر برنده انتخابات باشم نشستی را با سران جهان عرب و تمامی کشورهای جهان برای بحث درباره پر کردن شکاف ایجاد شده میان غرب و مسلمانان که هر روز نیز عمیق تر می شود ترتیب می دهم.

وی با اشاره به اینکه ما باید به نگرانی های جهان اسلام گوش فرادهیم افزود : من از آنان خواهم خواست به جنگ علیه تروریسم بپیوندند.

اوباما همچنین تاکید کرد که اگر رئیس جمهور آینده آمریکا شود با کشورهای سوریه و ایران گفتگوهای مستقیم انجام خواهد داد.