به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه فرهنگ نور اعلام کرد این نمایشگاه به دلیل استقبال علاقمندان برای دومینبار در این نگارخانه برپا میشود و بیش از 50 نوع سنگ و خواص درمانی آنها را معرفی میکند. علاقمندان میتوانند برای بازدید از نمایشگاه به میدان صادقیه، بلوار آیتالله کاشانی، بعد از پل ستاری مراجعه کنند یا با شماره 8-44088707 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه عکس محسن رسولاف و آزاده اخلاقی با عنوان "دوتاییها" جمعه 12 بهمن ساعت 16 تا 21 در نگارخانه دی افتتاح میشود و تا 18 بهمن ساعت 16 تا 20 (یکشبنه و سهشنبه 10 تا 12) برپاست. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند به پائینتر از فرهنگسرای نیاوران، ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، کوچه ناز، بنبست ترانه، شماره سه مراجعه کنند.
ـ نمایشگاه آثار معرق پروین فروتننژاد و دلارام کیمجانی با عنوان "آوای چوب" شنبه 13 بهمن ساعت 17 تا 19 در نگارخانه کمالالدین بهزاد افتتاح میشود. این نمایشگاه تا 18 بهمن ساعت 10 تا 19 برپاست. علاقمندان میتوانند با شماره تلفن 88960453 تماس حاصل نمایند.
ـ نمایشگاه کارهای دستی هنرجویان استثنایی دختران کمتوان ذهنی 12 تا 21 بهمن ساعت 9 تا 17 در فرهنگسرای کودک برگزار میشود. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند به نشانی خیابان شریعتی، رو به روی دولت، کوچه امامزاده مراجعه کنند یا با شماره تلفن 22000827 تماس بگیرند.
ـ نمایشگاه عکس "حماسه فجر" به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تا 18 بهمن در فرهنگسرای تفکر برگزار میشود. این نمایشگاه با همکاری انجمن عکاسان انقلاب و وزارت ارشاد گزیدهای از شاخصترین عکسها از حوادث و فرازهای انقلاب را به نمایش درمیآورد. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه به شهر زیبا، شهران، ابتدای زیر گذر شهران مراجعه کنند.
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