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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۹

اساتید مشاور به حوزه های علمیه خراسان اعزام می شوند

اساتید مشاور به حوزه های علمیه خراسان اعزام می شوند

اساتید مشاور از سال آینده به حوزه های علمیه شهرستانهای استان خراسان اعزام می شوند.

کارشناس واحد آموزش مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این واحد فعالیت خود را با هدف ارتقای بهداشت روانی طلاب و خانواده های آنها برنامه ریزی کرده است.

فهیمه اصغری افزود: این واحد تاکنون کلاسهای رایگان مهارتهای تحصیلی و کارگاههای آموزشی با موضوع ازدواج ویژه مجردین، دوران عقد و ازدواج تشکیل داده و هم اکنون نیز مقدمات تشکیل دوره آموزشی تربیت کودک در 7 سال اول در حال برنامه ریزی است.

وی افزود: از برنامه های سال آینده این مرکز اعزام اساتید مشاوره به حوزه های علمیه خواهران و برادران در سه استان خراسان است. یکی از اهداف اعزام این اساتید برگزاری دوره کوتاه مدت مهارتهای زندگی خواهد بود. هم اکنون 10 استاد با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی با این مرکز همکاری می کنند که در سال آینده به این تعداد افزوده خواهد شد.

کد مطلب 630148

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