اساتید مشاور به حوزه های علمیه خراسان اعزام می شوند

کارشناس واحد آموزش مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این واحد فعالیت خود را با هدف ارتقای بهداشت روانی طلاب و خانواده های آنها برنامه ریزی کرده است.

فهیمه اصغری افزود: این واحد تاکنون کلاسهای رایگان مهارتهای تحصیلی و کارگاههای آموزشی با موضوع ازدواج ویژه مجردین، دوران عقد و ازدواج تشکیل داده و هم اکنون نیز مقدمات تشکیل دوره آموزشی تربیت کودک در 7 سال اول در حال برنامه ریزی است.

وی افزود: از برنامه های سال آینده این مرکز اعزام اساتید مشاوره به حوزه های علمیه خواهران و برادران در سه استان خراسان است. یکی از اهداف اعزام این اساتید برگزاری دوره کوتاه مدت مهارتهای زندگی خواهد بود. هم اکنون 10 استاد با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی با این مرکز همکاری می کنند که در سال آینده به این تعداد افزوده خواهد شد.