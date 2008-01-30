به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از گروه سیاسی شبکه چهار سیما در 10 قسمت 40 دقیقهای پخش میشود و به ملاقات همافران با امام خمینی (ره)، کمیته استقبال، انتصاب بازرگان به عنوان نخستوزیر توسط شورای انقلاب، ناامنیها و تشکیل کمیتههای انقلاب اسلامی، رفتن امام (ره) به قم و رجعت به تهران و ... میپردازد.
ـ برنامه شبانه "دو قدم مانده به صبح" در ایام برگزاری بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر یک بخش 15 دقیقهای را به گفتگو با دستاندرکاران جشنواره و فیلمهای اکران شده اختصاص داده است.
ـ "تئاتر 26" از 16 تا 22 بهمن همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر فجر به صورت زنده پخش میشود و شامل بخشهایی چون اخبار روزانه، گزارش نمایشهای اجرا شده، گفتگو با دستاندرکاران جشنواره و نگاه به بخشهای جنبی آن است. "تئاتر 86" به تهیهکنندگی و کارگردانی مسعود ساکت اف تولید شده است.
ـ گروه مستند شبکه چهار سیما مانند سالهای گذشته مستندهای دوران انقلاب را پخش میکند که عبارتند از "به سوی آزادی" مسعود جعفری جوزانی، "لیله القدر" محمدعلی نجفی، "بچههای ژاله" حسن تهرانی، "جستجو" امیر نادری، "تازهنفسها" کیانوش عیاری، "وقایع مشهد" مهدی صباغزاده و "برای آزادی" حسین ترابی. این برنامه از 12 بهمن ساعت 19 به تهیهکنندگی محمدرضا دزفولی و کارگردانی مهران گیتی پخش میشود.
* با حکم رضا پورحسین مدیر شبکه چهار سیما علی رحیمی به سمت مدیر امور تامین برنامه این شبکه منصوب شد. در حکم انتصاب رحیمی آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی در امور رسانه و رضایت از عملکرد شما در طول سرپرستی تامین برنامه به موجب این حکم به سمت مدیر امور تامین برنامه شبکه چهار سیما منصوب میشوید.
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