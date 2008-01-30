پایان مرحله اول المپیادهای علمی دانش آموزی در روز جمعه / اعلام نتایج در نیمه دوم اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مرحله اول المپیادهای علمی دانش آموزی سراسر کشور به صورت چند گزینه ای طی روزهای 4، 5 برگزار شده است و آزمونهای باقیمانده در روزهای 11 و 12 بهمن ماه جاری با همکاری سازمان آموزش و پرورش استانهای کشور برگزار خواهد شد.

بیست و یکمین دوره المپیاد فیزیک، یازدهمین دوره المپیاد زیست شناسی، بیست و ششمین دوره المپیاد ریاضی و آزمون مقدماتی ریاضی در روزهای پنجشنبه 4 و جمعه 5 بهمن ماه برگزار شدند.

هجدهمین دوره المپیاد شیمی 9 صبح و چهارمین دوره المپیاد نجوم ساعت 14 بعدازظهر روز پنجشنبه 11 بهمن ماه و هجدهمین دوره المپیاد کامپیوتر و بیست و یکمین دوره المپیاد ادبی 9 صبح روز جمعه 12 بهمن ماه برگزار می شود.

نتایج آزمون ها در نیمه دوم اسفندماه سال جاری در پایگاه اطلاع رسانی باشگاه دانش پژوهان جوان به آدرس www.ysc.ac.ir اعلام خواهد شد و دانش آموزان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون مرحله دوم که در بهار سال آینده به صورت نیمه متمرکز در مراکز استانها برگزار می شود، دعوت به عمل می آید.

در سال جاری بیش از 242 هزار نفر از دانش آموزان سراسر کشور در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی شرکت کرده اند که از این میان 541 نفر از سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در آزمون حضور خواهند داشت.