شناخت مزیتها و استعدادهای مناطق کشور هدف اصلی سفرهای استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، وزیر تعاون، عصر امروز در چهارمین سفر استانی رئیس جمهوردر شورای اداری شهرستان "دشتی" افزود: سفرهای استانی هیئت دولت و رئیس جمهوری در راستای تحقق همین برنامه توسعه است و این مسئله کم نظیر و بی بدیل در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وزیر تعاون تصریح کرد: زمینه خدمت با این رئیس جمهور خستگی ناپذیر، خلاق و شجاع فراهم است.

وی اظهار داشت: تحقق برنامه های توسعه ای دولت نهم بدون توجه به خواسته های مردمی امکان پذیر نیست و سفرهای استانی هیئت وزیران به مناطق کشور برای دریافت و لحاظ کردن این خواسته ها صورت می گیرد.

عباسی افزود: 60 هزار میلیارد تومان اعتبار کل دستگاه های کشور در سال 86 است که از همه منابع زیرزمینی هزینه می شود.

وی گفت: صادرات غیرنفتی کشور به 10 تا 18 میلیارد دلار رسیده است که باید این صادرات به 100 میلیارد ریال برسد تا اشتغال و کار مورد نظر که انتظار مردم است ایجاد شود.

وزیر تعاون اظهار داشت: باید فرهنگ کار کردن، خلاقیت، ابتکار و تولید توسط مردم ایجاد شود تا بتوانیم به توسعه مورد نظر دست یابیم.

فرماندار شهرستان دشتی نیز عنوان کرد: مصوبه احداث گمرک "لاور ساحلی" که رونق بخش تجاری ساحل دشتی را به دنبال داشته است، 100 درصد کار ساختمان انبار آن تمام شده و آماده بهره برداری و راه اندازی مجدد این گمرک بعد از توقف 29 ساله خواهیم بود.

رضا جمشیدی افزود: علاوه بر این از محل مصوبات سفر اول رئیس جمهوری و هیئت دولت، شش سالن ورزشی در شهرستان "خوروموج" و پنج نقطه دیگر در شهرستان دشتی عملیات اجرایی آنها شروع شده که در مجموع 40 درصد پیشرفت فیزیکی نشان می دهد که این تحول عظیمی در ورزش این شهرستان به حساب می آید.

وی خاطرنشان کرد: در بخش راه نیز 80 کیلومتر آزادراه "سیراس" در شهرستان دشتی کامل شده و به بهره برداری رسیده است.