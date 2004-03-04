نمايشگاهي از طراحي صحنه هاي اپرا برپا شد

به گزارش خبرنگار هنري مهر به نقل از روزنامه هنر ، نمايشگاه " صحنه خاور : چشم انداز هاي شرق در"لااسكالا" و اپراي متروپوليتن " به تازگي در موزه "دهش " نيويورك افتتاح شده و تا 30 مي 2004 برپا خواهد بود . در اين نمايشگاه بيش از 20 گونه لباس و نمونه معماري وقريب به 200 اثر و طرح كاغذي براي اپراهاي شرقي اجرا شده درتئاتر لااسكالاي ميلان ، به نمايش گذاشته شده است . اين نمايشگاه درنوع خود اولين نمايشگاه محسوب مي شود كه در موزه "دهش" به ارائه فصل مشتركي كه به واسطه هنر اپرا بين هنر هاي نمايشي و هنرهاي تجسمي بوجود آمده است مي پردازد . از سويي ديگر اين نمايشگاه اولين نمايشگاهي در جهان است كه به قدرداني از هنرمنداني كه صحنه اپرا را خلق كرده اند ، پرداخته است .

از زماني كه لااسكالا در سال 1778 افتتاح شد ، در واقع استاندارد هاي طراحي صحنه در تئاتر و اپرا به نوعي تعريف مي شود . گفتني است اين اپرا نقشي راهبردي در طراحي صحنه و لباس اپرا هاي شرقي كه داستان شان در كشور هايي همانند مصر ، هند ، شرق دور و روسيه اتفاق مي افتد ، داشته است .

به هر تقدير در اين نمايشگاه براي اولين بار در جهان مي توان از نزديك شاهد بود چگونه طراحان صحنه و لباس ايتاليايي از قرن 18 تا كنون با طراحي هاي خود صحنه هاي داستانهايي از شرق را براي مردم خلق كرده اند .