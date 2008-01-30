تماشاگران ایرانی در دنیا مشهورند / از بازی شماره 8 ایران لذت بردم

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک تیم ملی فوتبال کاستاریکا پس از تساوی بدون گل این تیم مقابل ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی خوبی بود. هر دو تیم موقعیت های زیادی داشتند که می توانستند با دقت عمل بیشتر به گل برتری دست یابند.

وی با ابراز خوشحالی از حضور در ایران و رویارویی با تیم ملی فوتبال کشورمان، افزود: بازی تدارکاتی مناسبی را برابر این تیم به نمایش گذاشتیم که می تواند در راه حضور در جام جهانی به ما کمک زیادی کند.

هافبک تیم ملی فوتبال کاستاریکا در خصوص حضور نداشتن تماشاگران ایرانی در ورزشگاه آزادی گفت: تماشاگران ایرانی در دنیا مشهورهستند. متاسفم که آنها نتوانستند بازی امروز را از نزدیک ببینند.

بازی خوب کریمی نظر این هافبک کاستاریکایی را نیز به خود جلب کرده است. او در خصوص بازی کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: از عملکرد بازیکن شماره 8 ایران لذت بردم . او نقش پررنگی در حملات تیمش داشت.

نونزنیز همچون کاپیتان تیم ملی فوتبال کاستاریکا تاکید دارد، تیمی که مقابل ایران صف آرایی کرد تیم اصلی این کشور نبوده است. وی در این خصوص گفت: هفت بازیکن اصلی تیم ملی کاستاریکا به تهران نیامدند و تغییرات زیادی در ترکیب تیم ما به وجود آمده بود.

وی همچنین تاکید کرد: ما تیم خوبی داریم که با اضافه شدن این نفرات درمرحله مقدماتی جام جهانی می توانیم یکی از مدعیان قاره خود باشیم.