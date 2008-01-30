فروشگاه تخصصی کتاب انجمن فرهنگی ناشران کودک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم محمدرضا توکل صدیقی رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک گفت: اهمیت این رویداد چیزی فراتر از نمایشگاه و فروشگاه تخصصی کتاب کودک است. این در واقع نمایی از حرکت جمعی ناشران کتاب کودک و نوجوان است. نمایشگاه و فروشگاه کتاب کودک در واقع مزد تلاشهای جمعی ناشران در طی 17 سال بوده است. امروز پس از 17 سال شمعی افروخته ایم که قصد داریم با برداشتن قدمهای بزرگتر به محفلمان روشنایی بیشتری بخشیم. مسلما تمام این محاسن حاصل مشارکت در کارها و همگرایی ناشران با یکدیگر است.

توکل صدیقی تصریح کرد: انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک تمایل دارد با مشارکت و حمایت ارگانهای مرتبط ساختمان انجمن را به خانه کتاب کودک و نوجوان مبدل کند. امید دارم تمام کسانی که قلبشان برای این حوزه می تپد ما را در این امر یاری کنند.

سپس علی زارع زاده یکی از اعضای انجمن فرهنگی ناشران گفت: 17 سال از شکل گیری انجمن ناشران کتاب کودک گذشت و این شکل گیری مرهون تلاش ناشرانی است که دور یکدیگر جمع شده اند و بنای کار خود را بر فعالیتهای فرهنگی گذارده اند. امیدوارم فروشگاه کتاب کودک و نوجوان به رونق این حیطه و ارتقای ویترین کتابهای کودک و نوجوان کمک کند.

در ادامه مراسم علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز خاطرنشان کرد: خوشحالم که در آستانه دهه فجر شاهد فعالیت ارزنده جمعی از ناشران کشور هستیم. اینکه برخی از اعضای انجمن اعتقاد دارند بضاعت اندکی دارند یک شکست نفسی است زیرا بضاعت انجمن بیش از اینهاست و تاسیس نخستین فروشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان تنها شمه ای از این بضاعت است.

وی افزود: من طی سالهایی که شاهد فعالیتهای انجمن هستم مشاهده می کنم که انجمن نه تنها به عنوان یک نهاد صنفی که به عنوان یک نهاد فرهنگی همواره در جهت ایجاد مراکز عرضه و توزیع و همچنین ارتقای سطح کیفی کتابها کوشیده است. انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان ظرفیت انجام کارهای بزرگ را دارد. طی این مدت ناشرانی بوده اند که برای کارهای فرهنگی زحمات بسیاری کشیده اند. فراموش نکنیم که دولت فعلی سیاست گذاری جدی ای در امر فرهنگ در پیش گرفته است. بنابراین فکر می کنم راهی که دوستان در انجمن فرهنگی ناشران در پیش گرفته اند مطلوب است.

رئیس کتابخانه ملی ادامه داد: باید به تدریج و گام به گام به افزایش توان و ظرفیتهای انجمن کمک کرد. انجمن سالها پیش در اندیشه داشتن مکانی برای شکل گیری بود و امروز شاهد طی کردن مدارج بالایی در این انجمن هستیم، به خصوص در سالهای اخیر که عملکردهای بزرگی در مقیاس ملی انجام داده است. به هر حال فرصتهای بزرگی وجود دارد که نیازمند تصمیم گیری و ایده پردازی است.

اشعری اضافه کرد: هر فرد و نهادی تمایل دارد در جامعه بار دولت را با کمک کردن در عرصه های فرهنگی سبک کند. بنابراین امیدوارم این فرصت با استفاده از راه های صحیح به بهبود وضعیت کتاب و کتابخوانی در جامعه بینجامد.

سپس محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفت: این مایه خوشحالی است که فروشگاهی به فروشگاه های فرهنگی ما اضافه شده است. امیدوارم فروشگاه هایی چون فروشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در شهرستانها نیز تاسیس شود. ما هم تا جایی که بتوانیم این طرحها را مساعدت می کنیم.

وی افزود: امیدوارم قدمهای بزرگتری از سوی انجمن فرهنگی ناشران کودک برداشته شود. به هر حال ما دارای آمادگی کامل برای مشارکت هستیم و امیدواریم بتوانیم منشاء خیر واقع شویم.

در پایان مهندس حسین نوش آبادی - نماینده مجلس - که در این مراسم حضور داشت ضمن تقدیر از این حرکت فرهنگی گفت: یکی از شاخصهای رشد فرهنگی در هر کشور چاپ و نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی است و در واقع با هموار شدن این مسیر می توان به توسعه فرهنگ کمک کرد. به خصوص توجه به کتابخوانی در سنین پایین می تواند این امر را تسریع بخشد.

وی تصریح کرد: تاسیس فروشگاه تخصصی کودک و نوجوان قدم بزرگی برای انجمن محسوب می شود و به جاست که مسئولان کشور که تا امروز به این عرصه کمک کرده اند همچنان از آن حمایت کنند.

در این مراسم مصطفی رحماندوست، اسدالله شعبانی و جمعی از نویسندگان و شاعران عرصه کودک و نوجوان حضور داشتند.