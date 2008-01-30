بورس اندونزی در پی بازار ایران / در دوران بوش بدهی خارجی در هر دقیقه 1.2 میلیون دلار افزایش داشت

الف- اخبار ایران



روزنامه کوران تمپو در مطلبی نوشت: ایران تهدید نمود در صورت تصویب قطعنامه دیگر علیه خود به اقدامات جدی دست خواهد زد.



منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران در این رابطه گفت : تصویب قطعنامه پیامدهای خاص خود را دارد و ما در آینده این پیامدها را اعلام خواهیم نمود. متکی با درخواست از 15 عضو شورای امنیت برای صبر نمودن تا زمان انتشار گزارش بعدی آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته ای ایران گفت : در گزارش بعدی آژانس مشخص خواهد شد که آیا برنامه های هسته ای ایران اهداف صلح آمیز را دنبال می کند و یا خیر و در صورتی که گزارش آژانس عدم وجود اهداف تسلیحاتی را نشان دهد در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل باید شجاعت این را داشته باشد که 2 قطعنامه پیشین را باطل نماید.



این روزنامه در گزارش خود نوشت :این سخنان وزیر امورخارجه ایران در حالی اعلام می شود که کشورهای 1+5 با پیش نویس قطعنامه جدید علیه ایران موافقت نموده اند.

بورس اندونزی در پی بازار ایران



روزنامه جورنال ملی در توضیح خود آورده است: اندونزی و ایران با امضای توافقنامه ای همکاری میان بورس های 2 کشور به توسعه و گسترش روابط با یکدیگر پرداختند. براساس این توافقنامه دو کشور درزمینه تبادل نیروی حرفه ای بورس، اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی مرتبط با دنیای بورس و سهام با یکدیگر همکاری خواهند نمود.



"فؤاد رحمانی" مسئول بخش نظارت بر بازار بورس و مراکز مالی در این رابطه به خبرنگاران گفت : توسعه و پیشرفت بازار بورس ایران روند کاملا مشابهی را با بازار بورس اندونزی طی می کند و طبق اخبار رسیده بسیاری از شرکت ها و صنایع وابسته به دولت در ایران در آینده ای نزدیک وارد بازار بورس این کشور خواهند شد.



علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس ایران نیز ضمن موفق ارزیابی نمودن روند حرکتی بازار بورس اندونزی، روابط میان 2 کشور دوست و مسلمان اندونزی را روابطی بسیار مهم ارزیابی نمود و گفت : ما با یکدیگر برادر می باشیم لذا تبادل اطلاعات، تجربیات و نکات فنی در میان ما از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

احمدی نژاد تصمیم دارد تا به عراق سفر کند



روزنامه ایندوپس به نقل از آسوشیتد فرانس پرس – آسوشیتد پرس نوشت: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قصد دارد تا سفری را به عراق داشته باشد و طبق اخبار رسیده قرار است این سفر به کشور همسایه در 2 ماه آینده انجام شود.



منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران در رابطه با سفر احمدی نژاد به عراق گفت : این سفر که قرار است با هدف توسعه روابط دیپلماتیک میان 2 کشور انجام شود در اواخر سال شمسی (حدود 20 مارس 2008) انجام خواهد شد.



لازم بذکر است سفر احمدی نژاد به عراق پاسخی به سفرهای پیشین رئیس جمهور و نخست وزیر عراق به ایران می باشد و از این سفر می توان بعنوان اولین سفر یکی از رؤسای جمهور ایران پس از جنگ ایران و عراق در سال 1980 تا 1988 نامید. در این جنگ بیش از یک میلیون غیر نظامی از 2 کشور جان باختند.



ب- اخبار و تحولات داخلی



اخبار سیاسی



روزنامه رپوبلیکا اعلام نمود: "هاشم موزادی" رئیس سازمان اسلامی نهضت العلماء که درمراسم افتتاحیه یکی ازمراکز آموزشی عالی این سازمان شرکت نموده بود گفت : سیستم رهبری نهضت العلماء دارای مسائل و مشکلات متعددی می باشد که این مسائل باید ریشه یابی و حل و فصل گردد. وی تصریح کرد : اگر امروز نهضت العلماء توانسته است به جایگاه مناسبی در میان مردم دست یابد این بدلیل رهبری قدرتمند این سازمان می باشد. درصورتی که می خواهیم نهضت العلماء در آینده رشد و پیشرفت داشته باشد باید به ترمیم سیستم رهبری حاکم بر این سازمان پرداخته شود.

حزب گلکار خواهان اهدای لقب (نشان) پهلوان به "سوهارتو" شد



روزنامه سواراکاریا در مطلبی آورده است: "شمس المعارف" از حزب گلکار دیروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت : مرحوم "سوهارتو" مدت ها رئیس جمهور اندونزی بوده است و در طی دوران ریاست جمهوری خود خدمات بسیاری را در راستای اهداف کشور و ملت انجام داده است لذا ما در پی آن می باشیم که به دولت پیشنهاد دهیم تا به مرحوم "سوهارتو" لقب (نشان) پهلوان ملی اهداء نمایند. وی تصریح کرد : مردم هیچگاه از یاد نمی برند که در زمان ریاست جمهوری "سوهارتو" چه زندگی آرام و بی دردسری داشتند و من مطمئن می باشم بسیاری از گروه ها و احزاب سیاسی از این پیشنهاد حزب گلکار حمایت خواهند نمود.



"پریو بودی" رئیس فراکسیون حزب گلکار در مجلس نیز در این رابطه گفت : ما در مجلس نیز این پیشنهاد را مطرح خواهیم نمود و امیدوار هستیم دیگر فراکسیون های مجلس نیز با این پیشنهاد موافقت نمایند تا از طریق "یوسف کالا" معاون اول رئیس جمهور رئیس جمهور این پیشنهاد به دولت پیشنهاد شود.

روزنامه مذکور در مطلب دیگری اعلام نمود: برخی از گروه های مردمی حقوق بشر با ارسال نامه هایی به دولت اندونزی تذکر دادند تا فوت "سوهارتو" را موجب به فراموشی سپردن موارد نقض حقوق بشر توسط وی نپندارند.



"براد آدامس" یکی از مقامات این گروه ها در این رابطه به خبرنگاران گفت : با وجود اینکه شخص "سوهارتو" فوت شده است ولی دوستان نزدیک وی هنوزهم درجامعه اندونزی حاضر می باشند و دولت اندونزی باید با ادامه رسیدگی به پرونده "سوهارتو" دوستان هم دست وی در موارد نقض حقوق بشر را مجازات نماید.



وی با اشاره به برخی از موارد نقض حقوق بشر توسط "سوهارتو" گفت : دولت اندونزی باید به بررسی پرونده های "سوهارتو" ادامه دهد تا در آینده این موضوع در تاریخ اندونزی ثبت نشود که دولت اندونزی اقدامات خلاف قانون رئیس جمهور دوم خود را بدون رسیدگی قانونی به فراموشی سپرد.

پیام همدردی به دولت و ملت اندونزی



روزنامه سواراکاریا همچنین نوشت: با گذشت 2 روز از فوت "محمد سوهارتو" رئیس جمهور سابق اندونزی ولی باز هم پیام های همدردی سران کشورهای مختلف به دولت و ملت اندونزی مخابره می شود. "یاسو فوکودا" نخست وزیر ژاپن ضمن تسلیت به خانواده، دولت و ملت اندونزی گفت : "سوهارتو" در ایجاد روابط دوستی میان اندونزی و ژاپن نقش تاثیرگذاری داشته است و مرگ وی نه تنها ملت اندونزی را غمگین نمود بلکه ما نیز از این واقعه متاثر شدیم.



"سوریاد چولانوت" نخست وزیر تایلند نیز با ارسال پیامی ضمن ابراز تاسف از فوت "سوهارتو" نقش وی را در برقراری صلح و امنیت در منطقه ASEAN را بسیار حائز اهمیت ارزیابی نموده و اقدامات وی در راستای پیشرفت سازمان ASEAN را اقداماتی فراموش نشدنی خوانده است.



"سورین پیتسوان" دبیر کل ASEAN نیز با همدردی با ملت، دولت و خانواده "سوهارتو" اعلام داشته است که مردم کشورهای عضو ASEAN خدمات "سوهارتو" به این سازمان را فراموش نخواهند نمود.

ج – مقالات



روزنامه محلی "کوران تمپو" چاپ اندونزی با درج مطلبی با نام "ارث بجای مانده از بوش" به بررسی عملکرد رئیس جمهور آمریکا از سال 2001 تا کنون پرداخته است.



این روزنامه با اشاره به اینکه در آمریکا از هرهشت نفر یک نفر فقیرمی باشد میزان استفاده مردم فقیر از آشپزخانه های عمومی را 20 درصد بیشتر از سال های گذشته اعلام می کند و می نویسد : میزان فقر در آمریکا از سال 2001 تا کنون رشد داشته است تا جایی که طبق آمار سال 2006 میزان فقر در این کشور 36.5 میلیون تن تخمین زده شده است و این در حالی است که در کنار افزایش میزان مالیات در این کشور بودجه اختصاص داده شده به وزارت دفاع آمریکا از 335.5 میلیارد دلار در سال 2001 به 582.7 میلیارد در سال 2007 رسیده است.



روزنامه "تمپو" دولت بوش را دولتی ناموفق در زمینه کاهش بدهی های خارجی می خواهند و ادامه می دهد : بوش در دوران ریاست جمهوری خود برخلاف دولت گذشته آمریکا موجب افزایش بدهی خارجی آمریکا تا میزان 9.2 تریلیون روپیه شده است و یا به عبارت دیگر در دوران ریاست جمهوری بوش بدهی خارجی آمریکا در هر یک دقیقه 1.2 میلیون دلار افزایش داشته است.

در پایان این روزنامه بوش را در موضوعات مختلف از قبیل حقوق بشر، صلح میان اسرائیل و فلسطین، بحران پاکستان، حمله نظامی 11 سپتامبر، مبارزه با مهاجران غیر قانونی، کاهش واردات نفت آمریکا از خاورمیانه و بحران فقر ، شکست خورده می داند.



آمار و ارقام بکار رفته در این مطلب از سایت خبری Graphic News بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته است.