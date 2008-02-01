معرفی برترین آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN) در ابتدای سال 1383 با هدف ایجاد بستر مناسب برای ارایه خدمات آزمایشگاهی به محققین دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر از ظرفیت های آزمایشگاهی کشور در زمینه نانو تشکیل شد.

این شبکه در دوره فعالیت خود تاکنون از بین بیش از 100 آزمایشگاه متقاضی پس از بررسی های لازم تعداد 39 مجموعه آزمایشگاهی از 10 استان کشور را به عضویت خود پذیرفته است.

به منظور ارتقای هر چه بیشتر سطح خدمات ارائه شده از طرف آزمایشگاههای عضو، اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاهها در پایان هر دوره شش ماهه به شبکه ارسال می شود و شبکه با توجه به معیارهای مشتری مداری، میزان کارکرد و میزان همکاری های شبکه ای آزمایشگاه به ارزیابی آنها پرداخته و حمایت های شبکه از این آزمایشگاهها بر اساس این ارزیابی انجام خواهد شد.

در همین راستا پنجمین دوره ارزیابی آزمایشگاههای عضو شبکه، با توجه به فعالیتهای آنها در شش ماهه اول سال 1386 و شاخصهای ذکر شده فوق توسط کارشناسان این شبکه انجام شده است.

در این دوره ارزیابی آزمایشگاهها، مجموعه آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالوژی رازی، آزمایشگاههای مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مجموعه آزمایشگاههای پژوهشگاه صنعت نفت، رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در این دوره مرکز فرآوری مواد معدنی ایران، آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، مجموعه آزمایشگاههای پژوهشگاه مواد و انرژی، آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، آزمایشگاه شیمی گیاهی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

در این دوره ارزیابی، میزان مشارکت آزمایشگاهها در فرآیند ارزیابی از طریق ارائه گزارش فعالیت های خود از 4/79 درصد در دوره چهارم به 18/87 درصد در دوره پنجم افزایش یافته است. رتبه بندی کلی آزمایشگاههای عضو شبکه بر اساس امتیاز محاسبه شده در جدول زیر ارائه شده است:

1- مجموعه آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالوژی رازی با امتیاز 91.03

2- آزمایشگاههای مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با امتیاز 71.54

3- مجموعه آزمایشگاههای پژوهشگاه صنعت نفت با امتیاز 64.81

4- مرکز فرآوری مواد معدنی وزارت صنایع و معادن با امتیاز 62.97

5- آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز 61.50

6- مجموعه آزمایشگاههای پژوهشگاه مواد و انرژی با امتیاز 61.03

7- آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران با امتیاز 60.90

8- مجموعه آزمایشگاههای شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی با امتیاز 60.27

9- آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیکی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با امتیاز 59.10

10- آزمایشگاه شیمی گیاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی با امتیاز 58.79

11- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا با امتیاز 58.41

12- پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور با امتیاز 57.22

13- مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با امتیاز 57.19

14- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با امتیاز 55.67

15- مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه اصفهان با امتیاز 55.22

16- آزمایشگاه سیستم های نوین دارورسانی - دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز 54.88

17- مجموعه آزمایشگاههای بخش مواد دانشگاه تربیت مدرس با امتیاز 52.83

18- مجموعه آزمایشگاههای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با امتیاز 52.01

19- مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه شیراز با امتیاز 50.47

20 - آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با امتیاز 50.07

21- آزمایشگاه آنالیز پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی با امتیاز 47.94

22- مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف با امتیاز 47.78

23- آزمایشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند با امتیاز 47.64

24- مرکز تحقیقات بیولوژی تولید مثل و نازایی و آنتی بادی مونو کلونال پژوهشکده ابن سینا با امتیاز 47.61

25- آزمایشگاههای تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با امتیاز 47/.37

26- مجموعه آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با امتیاز 45.54

27- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با امتیاز 39.53

28- آزمایشگاه مغناطیسی و ابر رسانایی دانشگاه بیرجند با امتیاز 28.68

29- مجموعه آزمایشگاههای دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران با امتیاز 22.39

30- آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان با امتیاز 15.67

31- آزمایشگاه گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با امتیاز 13.29

32- مجموعه آزمایشگاههای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تبریز با امتیاز 9.55

33- مجموعه آزمایشگاههای موسسه تحقیقاتی پر طاووس با امتیاز 9.41

34- آزمایشگاه شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران با امتیاز 4.77

35- آزمایشگاه شناسایی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیایی دانشگاه صنعتی شریف صفر امتیاز

36- آزمایشگاه نیمه هادی و میکروالکترونیک دانشگاه صنعتی شریف صفر امتیاز

37- آزمایشگاه تحقیقاتی لایه نشانی اسپاترینگ دانشگاه صنعتی شریف صفر امتیاز

38- آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صفر امتیاز

39- آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعی سینا همدان صفر امتیاز